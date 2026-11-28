Kế thừa tinh hoa

Ghé thăm kênh TikTok “Đạt và Ông”, nhiều khán giả ấn tượng với những video Phùng Đình Đạt (sinh năm 2002) ở phường Thuận Thành chia sẻ câu chuyện cùng ông nội nặn phỗng đất. Ngay phần mô tả kênh, chàng trai trẻ có những dòng giới thiệu hết sức mộc mạc: “Những điều ông biết, Đạt đang học lại”. Đây cũng như một lời khẳng định hành trình tiếp nối nghề truyền thống của người cháu với ông nội Phùng Đình Giáp, một trong những người còn lưu giữ nghề truyền thống đang dần mai một của xứ Kinh Bắc.

Anh Phùng Đình Đạt (thứ 2 từ phải qua) hướng dẫn các bạn trẻ làm phỗng đất tại một chương trình trải nghiệm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đạt thử sức với một số công việc khác nhau. Song, những ký ức tuổi thơ về hình ảnh ông nội tỉ mỉ ngồi nặn phỗng, giải thích ý nghĩa của từng hình tượng vẫn luôn in đậm trong tâm trí, thôi thúc Đạt trở về, quyết tâm học và nối nghiệp ông. Tuy nhiên, với chàng trai trẻ, tiếp nối nghề truyền thống không chỉ là học lại những gì ông nội đã làm mà còn phải tìm cách để phỗng đất có thêm sức sống trong đời sống hiện đại, để nhiều người cùng biết tới và tạo ra thu nhập cho bản thân. Chính vì vậy, ngoài 5 hình tượng trong bộ phỗng truyền thống, Đạt còn sáng tạo, nặn thêm nhiều mẫu mã phù hợp với thị hiếu.

Bên cạnh đó, anh xây dựng các trang mạng xã hội, chụp ảnh, quay video giới thiệu sản phẩm và ghi lại quá trình hai ông cháu cùng làm nghề. Gia đình Đạt tổ chức các buổi trải nghiệm để học sinh, du khách trực tiếp thử nặn phỗng, tìm hiểu quy trình chế tác và lắng nghe nghệ nhân Phùng Đình Giáp chia sẻ về nghề làm trò chơi dân gian đã gắn bó với ông gần cả cuộc đời.

Sáng tạo không có nghĩa là thay thế những giá trị cũ mà là tìm thêm cách thể hiện để những giá trị ấy tiếp tục được phát huy. Chị Nguyễn Thị Hoài Thu (sinh năm 2002), ở làng nghề đúc đồng Đại Bái (phường Gia Bình) cũng đang lựa chọn con đường riêng để theo đuổi nghề truyền thống gia đình. Trên nền tảng vốn có, chị Thu chú trọng làm mới diện mạo thương hiệu, đầu tư mẫu mã và đăng ký bản quyền cho nhiều sản phẩm độc bản nhằm bảo vệ công sức sáng tạo của người làm nghề. Tuy nhiên, chị Thu luôn thận trọng trong cách quảng bá, không chạy theo hiệu ứng đám đông hay đặt số lượng lên trên chất lượng. Bởi theo chị, một thương hiệu thủ công cao cấp cần tạo được dấu ấn riêng, đồng thời giữ gìn sự chỉn chu, chân thật và chiều sâu văn hóa trong từng sản phẩm.

Thực tế, nhiều người trẻ Bắc Ninh đang chủ động tiếp nối, phát huy tinh hoa văn hóa quê hương bằng những cách làm sáng tạo thông qua việc kể câu chuyện quan họ, làng nghề qua mạng xã hội, đưa họa tiết tranh dân gian Đông Hồ vào sản phẩm lưu niệm, sáng tạo video về nghệ nhân, tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống…

Lan tỏa truyền thống trong đời sống đương đại

Với bề dày lịch sử, văn hóa, Bắc Ninh hiện lưu giữ hơn 2 nghìn di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhiều làng nghề truyền thống và loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc; có 8 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Kho tàng di sản phong phú vừa là nguồn cảm hứng sáng tạo, vừa đặt ra trách nhiệm gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị văn hóa quê hương cho các thế hệ hôm nay.

Chương trình "Sân chơi tiếng hát măng non Quan họ" thu hút nhiều thí sinh từ 8-15 tuổi tham gia.

Từ chất liệu dân gian và văn hóa Kinh Bắc, ca sĩ, nhạc sĩ Tuấn Cry (xã Tam Giang) tạo ra các sản phẩm âm nhạc “triệu view”, mang âm hưởng hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc truyền thống, đến gần khán giả trẻ với những câu hát như "Mời anh về Bắc Ninh em chơi thăm, lễ hội nô nức đông vui quanh năm”…

Bắc Ninh hiện lưu giữ hơn 2 nghìn di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhiều làng nghề truyền thống và loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc; có 8 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Kho tàng di sản phong phú vừa là nguồn cảm hứng sáng tạo, vừa đặt ra trách nhiệm gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị văn hóa quê hương cho các thế hệ hôm nay.

Việc quảng bá cần song hành với bảo tồn, thực hành và trao truyền. Những năm qua, nhiều địa phương, đơn vị chức năng quan tâm mở lớp, tạo sân chơi để thanh thiếu nhi tiếp cận nghệ thuật truyền thống như: Hát quan họ, hát chèo, hát then, đàn tính, hát sọong cô, sloong hao, làm tranh Đông Hồ... Năm 2026, Nhà hát Chèo Bắc Ninh thực hiện 9 dự án tại 6 câu lạc bộ chèo ở một số xã và trường học. Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Quang Lẫm, Giám đốc Nhà hát Chèo Bắc Ninh cho biết: “Thông qua các buổi tập luyện, biểu diễn và giao lưu, thanh thiếu nhi có cơ hội tiếp xúc, trực tiếp thực hành, từ đó hiểu và thêm yêu nghệ thuật chèo. Đây cũng là cách khơi dậy niềm đam mê, ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ”.

Trong hành trình gìn giữ và lan tỏa di sản, tổ chức Đoàn là cầu nối đưa người trẻ đến gần hơn với các giá trị văn hóa truyền thống, tạo môi trường để thanh niên phát huy sức sáng tạo, tìm tòi những cách làm mới. Đồng chí Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố nhận định: “Người trẻ ngày càng thể hiện vai trò chủ động, sáng tạo trong gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn dân tộc. Các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục truyền thống; khuyến khích thanh niên ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và tư duy sáng tạo trong bảo tồn, quảng bá văn hóa”. Nhiều mô hình, hoạt động được Thành đoàn và các cơ sở Đoàn triển khai như: Mô hình “Tuổi trẻ Bắc Giang số hóa di tích, du lịch địa phương - Check in quê hương cùng AI”, cuộc thi sáng tác video “Sắc hương Kinh Bắc”, sân chơi “Tiếng hát măng non quan họ”…

Có thể khẳng định, điều làm nên sức sống của di sản là sự trân trọng, tình yêu và ý thức gìn giữ của mỗi thế hệ. Dù nhiều cách thể hiện khác nhau song mỗi bạn trẻ đều cho thấy tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước. Chính sự gắn bó ấy đang tạo nên mạch nối giữa quá khứ và hiện tại, để những tinh hoa được cha ông vun đắp ngàn đời ngày càng được bồi đắp, lan tỏa.