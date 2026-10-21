Gen Z say mê 'Bản Sắc': Khi học lịch sử, văn hóa trở thành một trải nghiệm mới lạ của người trẻ

Không còn là những trang sách giáo khoa khô khan hay những bài học thuộc lòng, lịch sử và văn hóa dân tộc đang được thế hệ Gen Z tiếp cận theo một cách rất khác: qua màn hình điện thoại, qua câu chuyện do chính mình kể và qua những thử thách trắc nghiệm đầy hứng khởi.

Chuỗi hình ảnh mới được Ban Tổ chức chương trình “Bản Sắc” 2026 ghi lại trong những tuần qua đã cho thấy điều đó, với những gương mặt trẻ rạng rỡ, ánh mắt say sưa và niềm tự hào hiện rõ trong từng khung hình.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong các nhà trường

Từ một cuộc thi trực tuyến, “Bản Sắc” 2026 đang dần trở thành một hoạt động văn hóa sôi nổi trong học sinh, sinh viên cả nước.

Tại Học viện Báo chí tuyên truyền, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình, Học viện Hành chính và Quản trị công, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, Trường Đại học Công đoàn, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông – Đại học KHXH&NV… cùng nhiều trường học khác trên mọi miền đất nước, chương trình đều được đón nhận bằng những hoạt động riêng, phù hợp với đặc thù và lứa tuổi của từng đơn vị.

Chương trình phát động Bản Sắc tại trường Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Các bạn sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I tranh tài hiểu biết Bản Sắc

Trong loạt ảnh, người xem bắt gặp một nhóm bạn sinh viên chụm đầu bên chiếc điện thoại, hồi hộp chờ kết quả sau mỗi câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử nước nhà. Ở một góc khác, một bạn trẻ đang say sưa ghi âm Vodcast kể về làng nghề truyền thống của quê hương, và có những bạn rạng rỡ khoe phần quà nhận được sau khi hoàn thành thử thách.

Mỗi bức ảnh là một lát cắt chân thực về cách người trẻ yêu văn hóa Việt: không phô trương, không khuôn mẫu, mà giản dị, chân thành và đầy cảm hứng.

Với nhiều bạn trẻ, “Bản Sắc” không đơn thuần là một cuộc thi. Đó là cơ hội để tìm lại những câu chuyện quen thuộc mà có lẽ lâu nay mình chưa từng dừng lại để lắng nghe, như câu chuyện của ông bà, của một lễ hội quê nhà, của một di tích đã đi qua nhiều lần mà chưa từng tìm hiểu.

Dù hình thức khác nhau, điểm chung của các hoạt động ở các trường là tinh thần chủ động, sáng tạo và niềm tự hào về văn hóa dân tộc, để việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa trở thành câu chuyện chung của cả cộng đồng học đường.

Học văn hóa theo ngôn ngữ của thế hệ số

Sức hút của “Bản Sắc” nằm ở việc đưa văn hóa Việt đến người trẻ bằng chính ngôn ngữ của kỷ nguyên số. Trên nền tảng bansac.vn, người chơi vừa có thể thử sức với ngân hàng câu hỏi về lịch sử, văn hóa được cập nhật liên tục, vừa có thể sáng tạo Vodcast để kể câu chuyện văn hóa theo cách của riêng mình, rồi tham gia bình chọn cho những tác phẩm yêu thích. Việc “học” vì thế trở thành một hành trình tương tác, nơi mỗi người vừa là người tìm hiểu, vừa là người kể chuyện và người lan tỏa.

Một tác phẩm Vodcast đặc biệt đến từ bạn sinh viên quốc tế với tình yêu Bản Sắc Việt Nam

Say mê cùng văn hóa, nhận quà mỗi ngày

Bên cạnh niềm vui khám phá, người chơi còn có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn khi tham gia thi trắc nghiệm, gửi tác phẩm Vodcast và bình chọn trên bansac.vn.

Mỗi ngày vẫn còn hàng trăm phần quà từ các nhà tài trợ dành cho người chơi may mắn, cùng vé xem phim từ Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và hệ thống rạp Beta Cinemas, giải thưởng tiền mặt, hiện vật và nhiều ưu đãi khác được cập nhật liên tục.

Đại diện Ban Tổ chức chia sẻ: “Người trẻ không thờ ơ với lịch sử, văn hóa mà chỉ cần một cách tiếp cận phù hợp với họ; những bức ảnh trong chuỗi hình là minh chứng cho tình yêu và đam mê ấy.”

Chương trình tiếp tục nhận sự tham gia và cập nhật thông tin các hoạt động trao thưởng tại website chính thức và Fanpage của chương trình.

Thông tin chương trình:

Website: www.bansac.vn

Fanpage: Bản Sắc

Thời gian triển khai: 15.9 – 26.10.2026

Chỉ đạo và bảo trợ nội dung: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch