Gen Z săn mã giảm giá từng đồng nhưng vẫn sẵn sàng chi triệu đồng: Thương hiệu cần làm gì?

Áp lực tài chính khiến người trẻ cân nhắc kỹ hơn

Theo khảo sát Global Gen Z and Millennial Survey 2025 của Deloitte, 48% Gen Z tham gia khảo sát cho biết không cảm thấy an toàn về tài chính, tăng so với mức 30% năm 2024. Đến khảo sát năm 2026, 55% Gen Z cho biết đã trì hoãn những quyết định lớn trong cuộc sống vì tình hình tài chính.

Những con số này cho thấy áp lực tiền bạc có thể tác động đến nhiều lựa chọn của người trẻ, từ học tập, lập gia đình đến mua sắm. Khi chi phí sinh hoạt trở thành mối bận tâm thường xuyên, mỗi khoản chi đều phải cạnh tranh với những nhu cầu khác.

Tuy nhiên, thắt chặt ngân sách không đồng nghĩa với việc cắt giảm mọi nhu cầu hưởng thụ. Thay vì chi tiêu ít hơn ở tất cả lĩnh vực, người trẻ có thể tiết kiệm ở những khoản ít quan trọng để dành tiền cho điều mình thực sự yêu thích.

Gen Z không đơn thuần tìm sản phẩm rẻ nhất, họ cần lý do đủ thuyết phục để ưu tiên một sản phẩm trong ngân sách có hạn. Thương hiệu vì thế phải làm rõ giá trị nhận được, thay vì chỉ nhấn mạnh mức giảm giá.

Ở thời điểm hiện tại, người tiêu dùng không áp dụng cùng một tiêu chuẩn tiết kiệm cho mọi quyết định mua sắm. Họ có thể chọn sản phẩm bình dân cho nhu cầu thường ngày, nhưng vẫn dành ngân sách cho thời trang, mỹ phẩm, du lịch hay các hoạt động giải trí.

Đây là lý do không nên đánh đồng người tiêu dùng nhạy cảm về giá với nhóm khách hàng chỉ mua hàng giá rẻ. Một khách hàng săn mã giảm giá khi mua nhu yếu phẩm vẫn có thể trả thêm cho sản phẩm làm đẹp phù hợp hoặc món đồ thời trang khiến họ hài lòng.

Áp lực tiền bạc có thể tác động đến nhiều lựa chọn của người trẻ

Bán sản phẩm thôi chưa đủ, phải chứng minh giá trị

Điều khiến Gen Z sẵn sàng mở ví không chỉ nằm ở công năng. Một ly cà phê có thể mang lại khoảng nghỉ sau ngày làm việc; một món đồ thời trang giúp thể hiện cá tính; một buổi concert có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ cùng bạn bè...

Những giá trị cảm xúc, trải nghiệm và sự tiện lợi này góp phần lý giải vì sao mức giá thấp nhất chưa chắc là lựa chọn cuối cùng.

Khảo sát PwC Voice of the Consumer 2025 - Vietnam Snapshot cho thấy 47% người tiêu dùng Việt Nam được hỏi xem giá là yếu tố chính khi lựa chọn thực phẩm, nhưng 41% vẫn sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho thực phẩm sản xuất tại địa phương. Dù không đại diện riêng cho người trẻ, kết quả này cho thấy người tiêu dùng có thể vừa quan tâm đến giá, vừa chấp nhận trả thêm cho những thuộc tính mà họ coi trọng.

Với thương hiệu, câu hỏi cần đặt ra không chỉ là “Sản phẩm có giá bao nhiêu?” mà còn là “Khách hàng nhận được điều gì tương xứng với số tiền đó?”.

Chất lượng đáng tin cậy, thiết kế khác biệt, trải nghiệm thuận tiện, dịch vụ hậu mãi hay sự phù hợp với phong cách sống đều có thể tạo nên giá trị cảm nhận. Ngược lại, nếu sản phẩm không thể hiện được điểm khác biệt, doanh nghiệp dễ bị kéo vào cuộc đua giảm giá với các đối thủ.

Những giá trị cảm xúc, trải nghiệm và sự tiện lợi được người trẻ ưu tiên nhiều hơn

4 hướng tiếp cận để trở thành lựa chọn ưu tiên

Phân biệt khách hàng theo động cơ mua hàng

Không phải mọi khách hàng Gen Z đều có cùng nhu cầu. Có người ưu tiên giá, có người chú trọng chất lượng, cũng có người tìm kiếm trải nghiệm hoặc sự thể hiện cá tính. Doanh nghiệp nên phân nhóm theo hành vi và động cơ mua sắm, thay vì chỉ dựa vào độ tuổi.

Chứng minh giá trị bằng thông tin cụ thể

Thay vì những thông điệp chung chung như “cao cấp” hay “đáng tiền”, thương hiệu cần cho thấy sản phẩm tốt ở đâu: độ bền, thành phần, công dụng, khả năng tiết kiệm thời gian hay trải nghiệm sử dụng. Đánh giá thực tế, nội dung từ người dùng và các phép so sánh minh bạch có thể giúp khách hàng tự kiểm chứng lời hứa của thương hiệu.

Tạo lựa chọn phù hợp với nhiều mức ngân sách

Dung tích nhỏ, phiên bản cơ bản, combo tiết kiệm hoặc gói trải nghiệm có thể giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm với chi phí ban đầu thấp hơn. Cách làm này nên đi kèm chính sách giá rõ ràng, tránh khiến người mua cảm thấy thương hiệu liên tục dùng khuyến mại để thúc ép quyết định.

Kết nối sản phẩm với nhu cầu thực tế

Nội dung marketing có thể khai thác những khoảnh khắc gần gũi như tự thưởng sau khi hoàn thành mục tiêu, chăm sóc bản thân sau ngày dài hay tận hưởng thời gian cùng bạn bè. Tuy nhiên, thông điệp nên khơi gợi nhu cầu một cách chân thực, không cổ súy việc chi tiêu vượt khả năng tài chính.

Áp lực tài chính khiến người trẻ thận trọng hơn, nhưng không đồng nghĩa họ từ bỏ nhu cầu tận hưởng cuộc sống. Với doanh nghiệp, bài toán không chỉ là giảm giá để thúc đẩy doanh số, mà còn là tìm ra lý do khiến khách hàng muốn chọn mình giữa vô số lựa chọn khác.

Trong cuộc cạnh tranh giành ngân sách của Gen Z, giá cả có thể giúp thương hiệu lọt vào danh sách cân nhắc, nhưng giá trị được chứng minh mới là yếu tố giúp thương hiệu trở thành lựa chọn đáng ưu tiên.