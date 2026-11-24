Nghê Thường Vũ Y - Vũ phục cung đình thời Nguyễn Nghê Thường Vũ Y là trang phục dành cho các vũ sinh nam dưới triều Nguyễn, được sử dụng khi trình diễn những điệu múa cung đình như Lục cúng hoa đăng, Múa bài bông hay Tam quốc Tây du... Tên gọi Nghê Thường Vũ Y gắn với điển tích về điệu múa Nghê Thường Vũ Y khúc, thường được liên tưởng đến hình ảnh tiên nhân trong trang phục nhiều màu sắc.

﻿Khẩu Cao Nhựt Phúc phục dựng bộ trang phục Nghê Thường Vũ Y theo tỉ lệ 1:1.

Từ những điều quen thuộc đến tình yêu văn hóa

Lớn lên trong gia đình tam đại đồng đường với sự giao thoa của các nền văn hóa dân tộc Kinh, Hoa, Khmer và Chà Và, Khẩu Cao Nhựt Phúc có cơ hội tiếp xúc với nhiều phong tục, tập quán từ nhỏ. Tuy nhiên, chỉ đến khoảng năm 2019, khi tình cờ tham gia một sự kiện của Đại Nam Hội Quán và có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về phong tục, tập quán, Phúc mới bắt đầu nhìn những điều quen thuộc qua một góc nhìn khác.

﻿Với Phúc, thế hệ đi trước là những “chứng nhân lịch sử”, bởi họ từng trải qua những giai đoạn mà thế hệ anh chỉ có thể tìm hiểu qua sách vở.

Ban đầu, anh tìm đến cổ phục vì yêu thích vẻ đẹp của trang phục, trang sức và kiểu tóc xưa. Khi theo học thiết kế thời trang, sở thích này dần trở thành chất liệu cho các dự án nghiên cứu, đặc biệt là những chủ đề về trang phục, phục sức và kiểu tóc của phụ nữ dưới triều Nguyễn.

Gần một năm tìm kiếm một chi tiết

Đằng sau vẻ ngoài cầu kỳ của một bộ cổ phục là quá trình nghiên cứu không ít thử thách. Với Phúc, việc phỏng dựng thường bắt đầu từ hình ảnh, sau đó truy tìm tài liệu chữ, đối chiếu hiện vật và quy chế áo mão của từng thời kỳ.

Thông tin đôi khi nằm rải rác ở nhiều nguồn, đòi hỏi người thực hiện phải kiên nhẫn liên kết từng chi tiết trước khi đưa ra nhận định.

﻿Việc tìm thấy những tư liệu cổ vốn đã là thử thách, để tái hiện lại chúng càng là một quá trình "mất sức".

Trong dự án Nghê Thường Vũ Y, Phúc từng dành gần 1 năm chỉ để xác định màu sắc của chiếc mão. Những hình ảnh tìm được đều là ảnh đen trắng nên không đủ căn cứ để nhận diện. Anh lần tìm từ tư liệu triều Nguyễn đến tài liệu của người Pháp và cuối cùng phát hiện thông tin cần thiết trong 7 trang ghi chép về một buổi yến tiệc nhân dịp Tứ tuần Đại khánh của vua Khải Định.

Tài liệu nằm trong một tập san dày hàng trăm trang được viết bằng tiếng Pháp. Phúc phải đọc, dịch từng phần để tìm đúng một dòng mô tả màu sắc của chiếc mão.

﻿Sau nhiều nỗ lực, Phúc đã "hồi sinh" Nghê Thường Vũ Y và mang bộ trang phục này đến Huế để đánh dấu bước ngoặt đặc biệt này.

Dù có thể chọn một phương án gần đúng để tiếp tục, anh quyết định chờ đến khi tìm được căn cứ. “Với tôi, khi nghiên cứu về văn hóa truyền thống, vấn đề đạo đức cần được xem trọng”, Phúc chia sẻ.

Anh cho rằng người thực hiện cần phân biệt rõ thông tin được xác định từ tư liệu và phần suy luận của mình. Vì chưa tìm thấy hiện vật gốc, Nghê Thường Vũ Y cũng chỉ được anh gọi là một sản phẩm phỏng dựng.

Tìm thấy bản sắc trong sự giao thoa

Qua quá trình nghiên cứu cổ phục, Phúc nhận ra văn hóa Việt Nam không tồn tại biệt lập mà được hình thành qua nhiều cuộc giao thoa. Việt Nam từng tiếp nhận ảnh hưởng từ những nền văn hóa khác, nhưng khi đi vào đời sống, các yếu tố ấy được biến đổi và kết hợp theo cách riêng.

Phúc muốn mang những giá trị văn hóa ngàn năm tiếp cận nhiều người trẻ hơn.

Với Phúc, có thể tự hào về văn hóa Việt mà không cần phủ nhận những ảnh hưởng từ bên ngoài, điều quan trọng là nhận diện được những nét riêng trong quá trình tiếp nhận và sáng tạo ấy.

Để văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống, Phúc cho rằng người trẻ cần có những cầu nối gần gũi như phim ảnh, âm nhạc và nghệ thuật. Việc tiếp cận không nên đến từ sự ép buộc mà cần bắt đầu bằng tò mò và niềm yêu thích tự nhiên.

"Biết đủ sâu, hiểu đủ nhiều mới thấy văn hóa đẹp" - Nhựt Phúc chia sẻ.

Đôi khi, hành trình tìm hiểu văn hóa chỉ bắt đầu từ một chi tiết nhỏ, nhưng chính sự kiên nhẫn khám phá những điều phía sau mới giúp người trẻ thực sự hiểu và trân trọng các giá trị truyền thống.