Gen Z ôm quà nặng tay từ Sóng Festival 2026, mong chờ fest Chạm Việt Nam 2

Sóng Festival 2026 - Điểm hẹn trải nghiệm thanh toán số không thể bỏ lỡ

Tạm biệt SVĐ Bách Khoa quen thuộc, Sóng Festival 2026 nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam (tiền thân là Ngày Thẻ Việt Nam) tiến ra khu vực rộng hơn - Phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Sự kiện năm nay tiếp tục thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham dự. Với thông điệp “Chạm số - Sống xanh”, sự kiện không chỉ mang đến không gian trải nghiệm công nghệ hiện đại mà còn tạo dựng một chuỗi hoạt động mua sắm, giải trí tiện lợi. Tại đây, thói quen sử dụng tiền mặt hoàn toàn nhường chỗ cho các thao tác "chạm" thẻ nhanh gọn, quét mã QR thông minh hay trải nghiệm thanh toán sinh trắc học.

Chỉ cần mang theo chiếc điện thoại thông minh, các bạn trẻ có thể thoải mái vi vu, mua sắm tại Sóng Festival 2026. Tinh thần “sống xanh” bền vững gắn liền với giao dịch số cũng được truyền tải một cách tự nhiên, giúp người trẻ vừa tiếp cận xu hướng công nghệ mới, vừa hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và thân thiện với môi trường.

Túi đồ Gen Z sau một vòng chill "Sóng" có gì?

Bước ra từ các gian hàng trải nghiệm của Sóng Festival, hầu như ai cũng "tay xách nách" mang những chiếc túi tote đầy quà vừa xinh xắn vừa thiết thực. Từ bình giữ nhiệt cao cấp, quạt cầm tay mini, bộ sticker trang trí cá tính cho đến hàng loạt voucher mua sắm, ăn uống giảm giá sâu - tất cả đều được thu thập dễ dàng chỉ sau vài thao tác quét mã QR hoặc tham gia thử thách.

Đức Đạt và Tiến Mạnh tham gia trải nghiệm nhận quà tại Sóng Festival 2026.

Đến Sóng Festival 2026 ngày đầu tiên, bạn Trần Đức Đạt và bạn Nguyễn Tiến Mạnh (sinh viên năm 2 - Đại học Bách Khoa) cho biết đã đi hầu hết các gian hàng. “Có những gian hàng phải tham gia trò chơi hoặc hoàn thành thử thách nhỏ mới được nhận quà, nên mình thấy khá vui. Đi một vòng, mình có thêm kha khá đồ mang về, từ gấu bông đến voucher mua sắm, ăn uống. Đặc biệt, các hoạt động trò chơi của các ngân hàng rất thú vị”, Đạt chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở các món đồ công nghệ hay phụ kiện “sống xanh”, nhiều bạn trẻ còn hào hứng khoe chiếc túi tràn ngập đồ ăn nhẹ, trà sữa, quà độc quyền... Tiến Mạnh hào hứng: “Các gian hàng ẩm thực đều rất hấp dẫn, nhất là gian hàng trà kombucha rất đáng để thử”.

Thao tác nhận quà đơn giản mang lại cảm giác thích thú cho người tham gia. Việc nhận quà không chỉ là một phần thưởng mà còn trở thành trải nghiệm tương tác đáng nhớ, kết nối giới trẻ với các dịch vụ thanh toán hiện đại một cách tự nhiên nhất.

Háo hức chờ "Chạm Việt Nam" lên nhạc

Bên cạnh các gian hàng trải nghiệm số, điểm nhấn khiến bầu không khí tại Sóng Festival 2026 hừng hực chính là đêm nhạc Chạm Việt Nam 2. Sự xuất hiện của 2 "Anh trai" Pháp Kiều và CoolKid cùng Nhật Phát (tổ đội DG House)… cùng nhiều cái tên khác hứa hẹn mang đến những bản rap/R&B bắt tai, hâm nóng không khí cực nhiệt.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn của Sóng Festival 2026.

Dạo một vòng quanh khu vực sân khấu, chủ đề được các bạn trẻ bàn tán sôi nổi nhất chính là dự đoán bài hát mà idol sẽ mang lên sân khấu. Bạn Minh Khuê phấn khích bày tỏ: “Mình mong chờ nhất màn trình diễn CoolKid và Nhật Phát, tổ đội DG House. Nếu được nghe trực tiếp “Chịu Cách Mình Nói Thua” trên sân khấu thì chắc chắn sẽ rất bùng nổ. Mình hy vọng các anh sẽ mang đến những tiết mục thật cháy và có thêm những màn tương tác với khán giả.”

Đại nhạc hội Chạm Việt Nam 2 sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 25/10. Trong khi đó, Sóng Festival 2026 sẽ mở cửa chào đón khách tham quan, trải nghiệm đến hết ngày mai (25/10).