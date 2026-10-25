Gen Z không chỉ nghĩ khác mà còn muốn làm nhiều điều có ích cho cộng đồng

Ai nói muốn làm điều lớn lao thay đổi cuộc sống thì phải bắt đầu bằng một ý tưởng thật “khủng”? Đôi khi, nguồn cảm hứng lại đến từ những chuyện rất đời thường: Ông bà gặp khó khăn khi chăm sóc sức khỏe, nông sản sau thu hoạch chưa được tận dụng hiệu quả hay một nghề truyền thống đang loay hoay tìm đầu ra.

Hai MC Khánh Vy, Sơn Lâm và các thí sinh.

Tại cuộc thi Sinh Viên Thế Hệ Mới 2026 phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy hằng tuần trên VTV3, nhiều nhóm sinh viên đã biến những điều mình thân thuộc quanh mình thành dự án thiết thực. Chẳng hạn nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM phát triển VieGrand AI Plus, hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ theo dõi và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bằng camera AI, robot và các thiết bị thông minh.

Các bạn sinh viên mang đến nhiều dự án có ý nghĩa.

Trong khi đó, nhóm sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với dự án Logitop lại tìm cách tận dụng thân chuối sau thu hoạch để tạo ra tấm lót sinh học thân thiện với môi trường. Thay vì xem thân chuối là phế phẩm, các bạn muốn biến nguồn nguyên liệu quen thuộc thành sản phẩm hữu ích, góp phần giảm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Còn nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM lựa chọn một hướng đi giàu giá trị văn hóa với dự án “Giữ một nghề, dệt nên tương lai”. Bằng cách số hóa những câu chuyện phía sau sản phẩm thổ cẩm, nhóm hy vọng nghề dệt truyền thống có thêm cơ hội đến gần giới trẻ và tìm kiếm những thị trường mới.

Gen Z luôn muốn góp sức tìm lời giải để giúp ích cho mọi người.

Đội thi thứ 8 của chương trình - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng mang đến dự án SignSound, phát triển kính thực tế tăng cường (AR) để hỗ trợ người điếc bẩm sinh và người khiếm thính giao tiếp thuận tiện hơn thông qua phụ đề và nhân vật 3D thể hiện ngôn ngữ ký hiệu.

Mỗi dự án một lĩnh vực, nhưng đều có điểm chung là Gen Z không chỉ nhìn thấy khó khăn mà còn muốn góp sức tìm lời giải để giúp ích cho mọi người.