Gen Z hãy luôn ghi nhớ 'Không thử ma túy dù chỉ một lần'

Ngày 21/10, một hố sụt lún tiếp tục xuất hiện trên quốc lộ 3B, đoạn qua xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên, tại vị trí vừa được lấp lại. Khu vực này cách nơi từng xảy ra vụ sụt lún khiến một người mất tích vào tháng 5/2025 chưa đầy 10m.