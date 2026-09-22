Gen Z giảm uống rượu, nhưng thế hệ lớn tuổi lại uống nhiều hơn

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Tỉ lệ sử dụng rượu bia giảm

Đại dịch đã khiến mức tiêu thụ rượu bia tăng vọt vào năm 2020, và tình trạng này vẫn chưa có tín hiệu giảm xuống hai năm sau đó. Nhiều bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến gan, trong đó có cả những người trẻ ở độ tuổi 20 phải ghép gan do sử dụng rượu bia.

Tỉ lệ người trưởng thành ở Mỹ sử dụng rượu bia dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả uống nhiều rượu bia, đã giảm trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024. Tuy nhiên, các tỉ lệ này vẫn cao hơn so với năm 2018.

Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu trong giai đoạn 2018 - 2024, được thu thập từ hơn 114.000 người tham gia Khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia do Cục Điều tra Dân số Mỹ thực hiện.

Theo nghiên cứu, tỉ lệ người trưởng thành uống bất kỳ loại rượu bia nào trong 12 tháng qua đã giảm gần 2%, trong khi tỉ lệ những người uống rượu bia ở mức độ cao giảm hơn 8% trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024.

Sự sụt giảm này được ghi nhận ở cả nam giới và nữ giới, trong đó nam giới có mức giảm lớn hơn về tỉ lệ sử dụng rượu bia nói chung, còn phụ nữ có mức giảm mạnh hơn về tỉ lệ uống rượu bia ở mức độ cao.

Theo Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu, uống rượu bia ở mức độ cao được định nghĩa là từ 4 ly đồ uống có cồn trở lên mỗi ngày hoặc từ 8 ly trở lên mỗi tuần đối với phụ nữ, và từ 5 ly trở lên mỗi ngày hoặc từ 15 ly trở lên mỗi tuần đối với nam giới.

Các chuyên gia y tế cho rằng việc giảm sử dụng rượu bia ở cả nam giới và nữ giới được xem là xu hướng đáng khích lệ, ít nhất là sự thay đổi theo hướng tích cực.

Khoảng cách giữa các thế hệ về việc sử dụng rượu bia

Nghiên cứu cũng cho thấy so với những thế hệ lớn tuổi hơn, Gen Z dường như đang dẫn đầu xu hướng giảmtỉ lệ sử dụng rượu bia.

Những người trưởng thành thuộc thế hệ Gen Z, trong độ tuổi từ 18 đến 29, ghi nhận mức giảm lớn nhất về tỉ lệ sử dụng rượu bia nói chung, với mức giảm hơn 5%. Trong khi đó, tỉ lệ uống rượu bia ở mức độ cao trong nhóm thế hệ Millennials, những người trong độ tuổi từ 30 đến 49, đã giảm 17% trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024.

Dù không chỉ ra nguyên nhân của xu hướng uống rượu bia ở những người trẻ tuổi giảm xuống, nghiên cứu đưa ra một số giả thuyết liên quan đến các yếu tố xã hội, trong đó có sự phát triển của phong trào “sober curious” - xu hướng chủ động hạn chế hoặc từ bỏ rượu bia hướng tới cuộc sống không có chất cồn, đồng thời nhận thức ngày càng cao về những tác hại của rượu bia đối với sức khỏe.

Rượu bia có liên quan đến các chuẩn mực văn hóa và áp lực từ những người xung quanh trong xã hội. Vì vậy, việc uống ít đi có thể bắt đầu từ một vài người trong nhóm vì những lý do nhất định, nhưng sau đó nó có thể tạo ra hiệu ứng domino, khiến cả nhóm cùng giảm mức độ uống rượu bia.

Nhóm tuổi đáng lo ngại nhất, theo nghiên cứu, vẫn là nhóm người trong độ tuổi từ 50 đến 64, bao gồm các thành viên thuộc thế hệ X (Gen X) và những người thuộc thế hệ Baby Boomers (thế hệ sinh ra trong giai đoạn 1946-1964), tiếp tục uống rượu bia với tỉ lệ cao hơn so với trước đại dịch.

Nhóm này có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến rượu bia, chẳng hạn như bệnh gan, ung thư và bệnh tim mạch.

Trong nhóm này, tỉ lệ uống rượu bia ở mức độ cao đã tăng hơn 36%, còn tỉ lệ sử dụng rượu bia nói chung tăng 4% trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024. Tuổi trung bình được chẩn đoán mắc xơ gan do rượu là 50.

Theo Trung tâm Thống kê Quốc gia về Lạm dụng Ma túy, những người trong độ tuổi từ 50 đến 64 có nguy cơ tử vong do lạm dụng rượu bia mạn tính cao gấp 2,5 lần so với tử vong do các tình trạng liên quan đến rượu bia cấp tính.

Đây là dấu hiệu đáng lo ngại và cần có các biện pháp can thiệp thực sự để làm giảm tác động của việc uống rượu bia ở mức độ cao và có nguy cơ lớn trong nhóm này.