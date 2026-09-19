Gen Z đang hồi sinh thế giới văn học theo gu độc lạ

Tác giả Francesca Reece đọc cuốn Permanence tại sự kiện gần đây của Soho Reading Series. Ảnh: Financial Times.

Một số người lớn tuổi thường than phiền rằng giới trẻ ngày nay đang "giết chết" văn học. Tuy nhiên, theo cây viết Alexis Locke của Trill Magazine, độc giả Gen Z đang giúp cho thế giới văn học trở nên sống động hơn bao giờ hết, chỉ là diện mạo của nó giờ đây có phần khác biệt so với trước kia.

Gen Z là thế hệ đọc đa dạng

Một nghiên cứu gần đây do Cambridge University Press công bố cho thấy Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến 2012) tại Mỹ đang đọc sách nhiều hơn so với trước đây.

Tờ People dẫn kết quả nghiên cứu cho biết Gen Z đang đọc theo phương thức đa dạng, chuyển đổi linh hoạt giữa sách in, sách điện tử và sách nói cho cùng một tác phẩm.

"Họ cũng đọc trên nhiều nền tảng trực tuyến như Wattpad, Webtoon, Kindle Unlimited, DC Universe Infinite và Marvel Comics”, các tác giả nghiên cứu viết.

Ngày nay, họ cũng không cần phải đến thư viện để tìm được người cùng bàn luận về sách. Có những cộng đồng độc giả khổng lồ có thể kết nối ngay trên điện thoại thông qua mạng xã hội.

Các nền tảng mạng xã hội như BookTok đã đưa giới trẻ đến gần hơn thế giới sách. Ảnh: The Wordling.

Sự đón nhận của Gen Z đã giúp các cộng đồng như BookTok hay Bookstagram kết nối độc giả và tác giả trên toàn thế giới. Ngày nay, người đọc có thể tìm thấy mọi thứ, từ bài đánh giá, gợi ý sách cho đến những hình ảnh chế (meme) hài hước về hầu hết đầu sách trên thị trường. Bất kỳ ai cũng có thể đăng tải nội dung trực tuyến, và cả tác giả lẫn độc giả đều đang tận dụng tối đa tiềm năng của mạng xã hội.

Khi cơ hội kết nối với sách tăng lên, Gen Z cũng được tiếp cận và dành sự trân trọng cho những cuốn sách khai thác các chủ đề "ít được nói đến", những vấn đề hiếm khi xuất hiện trong văn học trước đây.

Các chủ đề như sức khỏe tâm thần, xu hướng tính dục, bản dạng cá nhân, các mối quan hệ độc hại hay mang tính lạm dụng, cùng trải nghiệm của những nhóm thiểu số đã giúp đa dạng hóa thị trường sách vốn đã bão hòa.

Các cộng đồng đọc sách sôi động

Từ nhu cầu kết nối với những tác phẩm lạ, những tên tuổi sáng mới, người trẻ đã đưa sách vào đời sống xã hội và cá nhân của mình theo những cách rất đặc biệt.

Tại London, Anh, những buổi ra mắt sách, đọc sách và diễn thuyết mang đậm không khí tiệc tùng đang là sự kiện thu hút nhất dành cho giới trẻ độ tuổi đôi mươi.

Theo Financial Times, thế hệ độc giả trẻ tại London đang tự tổ chức các sự kiện sách ở những địa điểm khác lạ như hộp đêm hay quán bar. Những sự kiện này thường được quảng bá trên Instagram và vé thường bán hết rất nhanh.

Một trong những sự kiện nổi bật nhất là Soho Reading Series, do Tom Willis sáng lập sau thời gian đắm mình trong đời sống văn học tại New York.

"Mọi thứ thật lộng lẫy và hào nhoáng. "Tôi chưa từng nghĩ các buổi tiệc sách có thể diễn ra như vậy. Mọi người tranh luận sôi nổi về văn học. Hoạt động đó mang lại cảm giác cuốn hút đúng chất New York xưa", Tom nhớ lại.

Trở về London năm 2023, Tom quyết tâm tái hiện bầu không khí đó bằng cách khởi xướng chuỗi sự kiện tiệc tùng, nơi các cây bút trẻ có thể đọc và chia sẻ tác phẩm của mình. Dự án này sau đó mở rộng thêm những buổi ra mắt sách và hợp tác với các tên tuổi lớn. Nhà văn Zadie Smith cũng từng tham gia sự kiện này.

Nhưng liệu mọi người đến vì sách hay tiệc tùng? Câu trả lời thường là sự kết hợp của cả hai.

Letty Cole, người sáng lập chuỗi sự kiện diễn thuyết Lost Property, giải thích: "Tôi có đời sống xã hội rất phong phú, nhưng lại cảm thấy thiếu đi chiều sâu trong những cuộc trò chuyện hay sự kết nối mà mình mong muốn". Chính nhu cầu đó và niềm yêu thích thể loại phi hư cấu đã thôi thúc bà tổ chức Lost Property.

Hoạt động này và các buổi gặp gỡ tương tự không chỉ là cách tuyệt vời để kết bạn với những người cùng sở thích văn học, mà còn là cơ hội lý tưởng để gặp gỡ một "đối tượng" hẹn hò tiềm năng. “London là thành phố lớn, và nơi này giống như một điểm hẹn hò lý tưởng vậy”, một người tham dự sự kiện chia sẻ.

Dù vậy, một yếu tố được ưu tiên vẫn là niềm đam mê đọc sách chung của mọi người. Chẳng hạn, tại Soho Reading Series, Willis ước tính rằng mô hình bán vé (mua vé tặng kèm sách) của ông giúp tiêu thụ khoảng 8.000 cuốn sách trong năm nay. Những người tham dự cũng cảm nhận được giá trị đáng trân trọng của thế giới văn học.

Những sự kiện này đang mở ra không gian an toàn cho Gen Z. Tại đó, mọi độc giả đều cảm thấy được thấu hiểu và vỗ về qua những câu chuyện họ tìm thấy trong sách.