Gen Z áp dụng 'trăm phương ngàn kế' để né những cung đường ngập tại TP.HCM

Tận dụng tất cả nguồn tin xung quanh

Đối với nhiều người, không gì nhanh hơn việc hỏi han người quen đang ở gần địa điểm mình sắp đến. Trong những ngày mưa lớn, một tin nhắn hỏi thăm đôi khi có thể giúp người đi đường tránh được cả một đoạn đường khó di chuyển.

Những con đường nước dâng cao khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Nguồn: Thảo Nguyên

Ngô Quốc Quân, sinh viên năm 2 Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM cho biết mạng xã hội là nơi đầu tiên bạn thường tìm đến khi cần cập nhật tình hình đường sá.

“Mình thường xem mạng xã hội trước vì thông tin được cập nhật rất nhanh chóng, có thể biết ngay mọi người đang gặp tình trạng như thế nào ở từng khu vực”, Quân chia sẻ.

Tuy nhiên, Quân không hoàn toàn phụ thuộc vào những thông tin trên mạng xã hội. Sau khi nắm được những cập nhật nhanh, Quân thường tìm đọc thêm báo, nghe tin tức giao thông để có cái nhìn tổng thể hơn về các tuyến đường ngập nặng, khu vực bị ảnh hưởng và tình hình di chuyển.

Mưa kéo dài, ngập sâu khiến nhiều bạn trẻ thận trọng hơn khi ra đường. Nguồn: Thảo Nhi

Bạn Trần Thảo Vy, sinh viên năm nhất Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở miền Nam thì thường dạo” một lượt từ Facebook, Instagram qua Locket của bạn bè để xem tình hình thực tế tại những khu vực mọi người đang có mặt.

“Mình thấy cách này nhanh và tiện nhất vì bạn của mình gần như luôn trong trạng thái check-in tình hình thực tế. Nên nhiều khi chỉ cần lướt một vòng mạng xã hội là đã biết khu vực nào đang có vấn đề”, Vy cho biết.

Bên cạnh đó, Vy sẽ chủ động hỏi anh chủ trọ hoặc bạn cùng phòng trước khi về. Những người đang ở trực tiếp tại khu vực sẽ có thể cung cấp thông tin nhanh hơn, nhất là khi tình trạng ngập thay đổi liên tục.

Camera giao thông - giải pháp hiệu quả

Bên cạnh thông tin từ mạng xã hội và người quen, camera giao thông cũng là một cách giúp bạn tự kiểm tra tình hình trước khi lên đường. Hiện người dân sinh sống tại TP.HCM có thể sử dụng tính năng “Camera” của ứng dụng “TTGT TPHCM”.

Thảo Vy dùng tính năng này để quan sát lượng xe và tình trạng đường sá. Nếu nhận thấy đoạn đường có ùn tắc hoặc nước đã dâng cao, cô bạn sẽ cân nhắc đổi lộ trình hoặc chờ thêm một thời gian trước khi di chuyển.

Ứng dụng theo dõi camera giao thông giúp người dùng theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực.

Tuy nhiên, phương án này cũng có hạn chế. “Camera trên ứng dụng không phải tuyến đường nào cũng có, nhiều khi đường lớn có camera nhưng khi đi đường về trọ mình ở tận trong hẻm ngách thì lại không thể kiểm tra được để chủ động tính phương án di chuyển hay trú tạm." - Vy chia sẻ.

Từ kinh nghiệm thực tế, Quốc Quân cho rằng vào những ngày mưa lớn, việc di chuyển không còn đơn giản là lên xe rồi đi. Ta cần xem tình hình từng đoạn đường, xuất phát sớm và chủ động lựa chọn tuyến thay thế để hạn chế nguy cơ gặp ngập hoặc ùn tắc.

Với tình hình giao thông hiện tại, những phương pháp được áp dụng chỉ mang tính tạm thời. Nguồn: Thảo Nguyên

Để giảm thiểu những bất tiện và cả nguy hiểm khi phải di chuyển sau mưa lớn, cả Quân và Vy đều lựa chọn kết hợp nhiều cách để tìm phương án tối ưu. Trong bối cảnh mưa lớn có thể khiến tình trạng đường sá thay đổi chỉ trong thời gian ngắn, việc chủ động kiểm tra trước khi xuất phát trở thành một bước chuẩn bị cần thiết để bảo đảm an toàn.

Ngọc Ngân