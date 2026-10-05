Gemadept rót 19 triệu USD lập công ty con tại TP HCM

Ảnh minh họa: GMD.

Theo thông tin được công bố trên HoSE ngày 5/10, CTCP Tập đoàn Gemadept (HoSE: GMD) cho biết, HĐQT doanh nghiệp đã ban hành nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings (GMI).

GMI sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên, trụ sở được đặt tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP HCM.

Vốn điều lệ công ty mới dự kiến là 497,8 tỷ đồng, tương đương 19 triệu USD, trong đó Gemadept góp 100% vốn.

Theo nghị quyết, ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT GMD được bổ nhiệm làm người đại diện theo ủy quyền, quản lý toàn bộ phần vốn góp của Gemadept tại GMI, đồng thời giữ chức chủ tịch công ty. Bà Trần Thị Thùy Liên sẽ nắm vai trò giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của GMI.

Việc thành lập GMI diễn ra trong thời điểm Gemadept vừa có loạt quyết định tái cấu trúc hệ thống công ty thành viên.

Đầu tháng 7/2026, GMD công bố đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 49% phần vốn góp tại Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding từ CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited, nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này từ 51% lên 100% vốn điều lệ.

Sau giao dịch, công ty đổi tên pháp nhân từ Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding thành Công ty TNHH Vận tải và Công nghiệp hàng hải Gemadept Holding, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 204,1 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng nhằm phục vụ định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, Gemadept hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 49,1% vốn góp tại Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holding cho CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited, chính thức chấm dứt quyền sở hữu tại liên doanh này.

Song song với đó, doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng lượng cổ phần tương đương 49% vốn điều lệ tại Mekong Logistics.

Các giao dịch trên nằm trong kế hoạch tái cấu trúc được Gemadept và CJ Logistics thống nhất từ tháng 3/2026. Theo định hướng mới, Gemadept sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển hệ sinh thái cảng biển, vận tải biển, logistics và dịch vụ công nghiệp hàng hải; trong khi CJ Logistics tập trung vào mảng logistics và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước đó, ngày 22/5, HĐQT Gemadept cũng thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Nam Đình Vũ (NDS) tại Hải Phòng. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Gemadept góp 300 tỷ đồng, tương đương 60% vốn.