Gemadept lãi hơn 2.500 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ phải trả lên 6.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept (HoSE: GMD) ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt gần 2.210 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 68,6%, lên hơn 1.507,8 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 5,4%, đạt gần 702 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ 42,7% xuống còn 31,8%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt hơn 87,3 tỷ đồng, tăng 76,5%; lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt gần 348,8 tỷ đồng, tăng 17,5%. Chi phí tài chính giảm 31,4%, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 26,6% và 17,7%.

Sau khi ghi nhận các khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 710 tỷ đồng, tăng 38,8%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 586,3 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ.

Gemadept ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 2.524 tỷ đồng sau 9 tháng

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ đóng góp từ hoạt động tài chính

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Gemadept đạt hơn 5.423,7 tỷ đồng, tăng 25,2%. Giá vốn tăng 32,7%, lên gần 3.161 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên hơn 2.262,7 tỷ đồng, tăng 16,1%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 837 tỷ đồng, gấp gần 5,9 lần cùng kỳ; lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 1.043,3 tỷ đồng, tăng 36%.

Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 59,4%, lên hơn 460,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,6%, đạt hơn 531,3 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.977,4 tỷ đồng, tăng 68%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.524,9 tỷ đồng, tăng 61,4%. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 2.102,3 tỷ đồng, tăng 80,7%. EPS đạt 4.632 đồng, tăng 81,2%.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính và lãi từ các công ty liên doanh, liên kết cộng lại đạt gần 1.880,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 74,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Đây là những nguồn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Nợ phải trả vượt 6.000 tỷ đồng, tiền mặt giảm gần 30%

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Gemadept đạt hơn 22.370,3 tỷ đồng, tăng 12,8% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền còn gần 1.138,6 tỷ đồng, giảm 29,9%; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 66,7%, lên hơn 2.172,7 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn đạt hơn 14.481,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 1.390,3 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm.

Trong đó, ba dự án trồng cao su của Pacific Pride, Pacific Pearl và Pacific Lotus có tổng chi phí dở dang gần 916,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 65,9% tổng giá trị. Chi phí dở dang tại dự án Cảng Nam Đình Vũ đạt gần 290 tỷ đồng, tăng 124,6%; công trình khu dân cư Rạch Chiếc ghi nhận hơn 105,4 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt hơn 6.062,1 tỷ đồng, tăng 23,5%, tương ứng tăng gần 1.155 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 41,6%, lên hơn 3.316,2 tỷ đồng; nợ dài hạn tăng 7%, lên gần 2.746 tỷ đồng.

Tổng vay và nợ thuê tài chính đạt gần 2.635,9 tỷ đồng, tăng 11,9%. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt hơn 16.308,1 tỷ đồng, tăng 9,3%. Như vậy, nợ phải trả đang tăng nhanh hơn vốn chủ sở hữu, dù hiện vẫn chiếm khoảng 27,1% tổng tài sản.

Dòng tiền kinh doanh giảm dù lợi nhuận tăng

Về lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt hơn 1.520,7 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ, trái chiều với mức tăng lợi nhuận sau thuế.

Dòng tiền đầu tư âm hơn 864,6 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm hơn 2.424 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, dòng tiền tài chính âm hơn 1.141,1 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi hơn 1.322,9 tỷ đồng trả cổ tức và lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 485 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ còn hơn 1.138,6 tỷ đồng.