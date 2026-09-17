Gemadept (GMD) sắp phát hành hơn 216 triệu cổ phiếu thưởng, dự kiến nâng vốn lên gần 6.493 tỷ

Gemadept có thể tăng vốn lên gần 6.493 tỷ đồng

CTCP Gemadept (mã ck: GMD) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 50%, tương ứng phát hành thêm 216,4 triệu cổ phiếu.

Theo phương án được thông qua, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9-10/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Gemadept sẽ tăng từ 4.328,9 tỷ đồng lên khoảng 6.493,4 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn được Gemadept đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Lợi nhuận 6 tháng tăng hơn 71%

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Gemadept đạt 3.213,9 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.936 tỷ đồng, tăng 71,3%. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện, từ 46,3% trong cùng kỳ năm trước lên 48,6% trong nửa đầu năm nay. Tính riêng lợi nhuận trước thuế, Gemadept đạt 2.267,4 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm.

Năm 2026, Gemadept xây dựng hai kịch bản kinh doanh. Theo kế hoạch đăng ký, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.800 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,1% và 11,1% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Ở kịch bản phấn đấu, Gemadept đặt mục tiêu doanh thu 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,2% và 19%.

Với 2.267,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đạt được trong 6 tháng, Gemadept đã hoàn thành khoảng 75,6% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng theo kịch bản phấn đấu cả năm.

Nếu so với kế hoạch đăng ký 2.800 tỷ đồng, kết quả sau nửa đầu năm cũng tương đương khoảng 81% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.