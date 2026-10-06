Gemadept (GMD) lập công ty con vốn gần 500 tỷ đồng, sắp tăng vốn lên hơn 6.493 tỷ đồng

Gemadept thành lập công ty con vốn gần 500 tỷ đồng

CTCP Gemadept (mã ck: GMD) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept (GMI) với vốn điều lệ 19 triệu USD, tương đương khoảng 497,8 tỷ đồng. Gemadept sẽ góp 100% vốn tại GMI. Trụ sở chính của công ty đặt tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Gemadept đồng thời cử ông Nguyễn Thanh Bình làm người đại diện theo ủy quyền và quản lý toàn bộ phần vốn góp tại GMI, đồng thời giữ chức Chủ tịch công ty. Bà Trần Thị Thùy Liên được cử làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của GMI.

Sắp phát hành hơn 216 triệu cổ phiếu thưởng

Ở diễn biến khác, ngày 8/10/2026, Gemadept sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 216,4 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu GMD sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 2.164,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Gemadept. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Gemadept sẽ tăng từ gần 4.329 tỷ đồng lên gần 6.493,4 tỷ đồng.

Trước đó, trong đợt phát hành kết thúc ngày 31/7/2026, Gemadept đã phân phối gần 6,4 triệu cổ phiếu cho 104 người lao động, tương ứng 100% lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp thu về gần 64 tỷ đồng. Theo kế hoạch, số tiền này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Gemadept tăng từ gần 4.265 tỷ đồng lên gần 4.329 tỷ đồng.

Lợi nhuận 6 tháng tăng hơn 71%

Về bức tranh tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2026, Gemadept đạt 3.213,9 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.936 tỷ đồng, tăng 71,3%. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện, từ 46,3% trong cùng kỳ năm trước lên 48,6% trong nửa đầu năm nay. Tính riêng lợi nhuận trước thuế, Gemadept đạt 2.267,4 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm.

Năm 2026, Gemadept xây dựng hai kịch bản kinh doanh. Theo kế hoạch đăng ký, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.800 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,1% và 11,1% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Ở kịch bản phấn đấu, Gemadept đặt mục tiêu doanh thu 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,2% và 19%.

Với 2.267,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đạt được trong 6 tháng, Gemadept đã hoàn thành khoảng 75,6% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng theo kịch bản phấn đấu cả năm. Nếu so với kế hoạch đăng ký 2.800 tỷ đồng, kết quả sau nửa đầu năm cũng tương đương khoảng 81% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.