Gemadept (GMD) lãi 2.524 tỷ đồng sau 9 tháng, doanh thu tài chính tăng đột biến

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Gemadept (mã ck: GMD) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.209,7 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 69%, nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu. Do đó, lợi nhuận gộp chỉ tăng khoảng 5%, lên gần 702 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 87,3 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm 32%, còn hơn 51 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 152,8 tỷ đồng và 233,5 tỷ đồng, tăng tương ứng 26% và 18%.

Ảnh: GMD

Sau khi trừ thuế và các chi phí khác, Gemadept lãi sau thuế 586,3 tỷ đồng trong quý III, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Gemadept ghi nhận 5.424 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 2.263 tỷ đồng, tăng 16%. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến từ 141 tỷ đồng lên hơn 837 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ chuyển nhượng các khoản đầu tư dài hạn đạt gần 612 tỷ đồng, còn lãi tiền gửi ngân hàng đạt 219 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn thu tài chính, lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết cũng tăng đáng kể, từ khoảng 767 tỷ đồng lên hơn 1.043 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Gemadept đạt 2.977 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.524 tỷ đồng, tăng 61% so với quý III/2025.

Năm 2026, Gemadept đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.800 tỷ đồng theo kế hoạch đăng ký. Với kế hoạch phấn đấu, doanh nghiệp hướng tới doanh thu 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Gemadept đã hoàn thành khoảng 83% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đăng ký.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Gemadept đạt 22.370 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 30% từ gần 1.623 tỷ đồng xuống còn 1.138 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 48%, lên gần 4.192 tỷ đồng. Phần lớn khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn, với giá trị gộp hơn 4.142 tỷ đồng, tăng khoảng 1.363 tỷ đồng so với đầu năm.

Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh, từ hơn 1.303 tỷ đồng lên gần 2.173 tỷ đồng. Trong đó, trả trước ngắn hạn cho người bán tăng gấp 3 lần, từ 197 tỷ đồng lên 614 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn khác cũng tăng từ 472 tỷ đồng lên 696 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định của Gemadept đạt gần 6.028 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 1.390 tỷ đồng, chủ yếu nằm tại các dự án trồng cao su của Pacific Pride với 582 tỷ đồng, Pacific Pearl 218,7 tỷ đồng, Pacific Lotus 115,6 tỷ đồng và dự án Cảng Nam Đình Vũ gần 290 tỷ đồng.

Ảnh: GMD

Giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 5.073 tỷ đồng. Hai khoản đầu tư lớn nhất gồm CTCP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link với giá trị 3.767 tỷ đồng và CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn với 775 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của Gemadept tại cuối quý III đạt 6.062 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.636 tỷ đồng, tăng 10%.