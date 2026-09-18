Gemadept dự kiến tăng vốn lên gần 6.500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept (HoSE: GMD) vừa công bố Nghị quyết HĐQT ngày 16/9 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 216.446.254 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 50% trên số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo nghị quyết, tại thời điểm triển khai phương án, Gemadept có hơn 432 triệu cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ. Với tỉ lệ phát hành 50%, tức là cứ 2 cổ phiếu mà cổ đông sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị số cổ phiếu đăng ký phát hành theo mệnh giá là hơn 2.164 tỷ đồng. (tài liệu 1)

Đây là bước triển khai phương án đã được cổ đông Gemadept thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 6/5 vừa qua.

Tại đại hội, ngoài việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp còn đặt ra hai kịch bản kinh doanh năm 2026, với doanh thu từ 6.500 đến 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế từ 2.800 đến 3.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành lần này được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Đối tượng phát hành là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

Theo phương án được HĐQT thông qua, số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến đưa tổng lượng cổ phiếu của Gemadept lên gần 650 triệu đơn vị; đồng thời vốn điều lệ dự kiến tăng lên gần 6.5 tỷ đồng. Việc phát hành được thực hiện theo nguyên tắc phân bổ cho toàn bộ cổ đông hiện hữu theo cùng tỉ lệ, do đó về nguyên tắc không làm thay đổi tỉ lệ sở hữu của từng cổ đông.

Gemadept dự kiến phát hành hơn 216 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Ảnh: Gemadept Group).

Đáng chú ý, kế hoạch tăng vốn diễn ra trong giai đoạn Gemadept tiếp tục mở rộng hệ sinh thái cảng và logistics. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, doanh nghiệp cho biết dự án Gemalink giai đoạn 2 đã được triển khai đầu tư từ ngày 17/4/2026 và khi hoàn thành dự kiến nâng công suất của dự án lên hơn 3 triệu TEU mỗi năm. Gemadept cũng xác định 4 trụ cột trong định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030 gồm cảng, port-logistics, vận tải thủy - biển và công nghiệp hàng hải.

Theo nghị quyết mới, thời gian thực hiện đợt phát hành dự kiến trong tháng 9 đến tháng 10/2026, sau khi Công ty nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành. HĐQT cũng giao Tổng Giám đốc hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan quản lý, quyết định ngày đăng ký cuối cùng và tổ chức các thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành.