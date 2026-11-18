Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ô tô

Thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 2023, Tập đoàn GELEXIMCO và Chery Holdings đang từng bước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, hướng tới phát triển năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Hợp tác giữa hai tập đoàn được kỳ vọng không chỉ góp phần mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh ô tô mà còn tạo thêm động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Quang cảnh buổi làm việc

Định hướng này tiếp tục được nhấn mạnh tại cuộc tiếp ông Yin Tongyue (Doãn Đồng Dược), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Chery Holdings, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào chiều 17/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và các hoạt động song phương tại Trung Quốc.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận kết quả hợp tác giữa Chery Holdings và GELEXIMCO, đồng thời đề nghị hai tập đoàn ưu tiên triển khai những dự án có tính khả thi, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất ô tô, xe năng lượng mới, linh kiện và công nghệ cao.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chery đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng cường chuyển giao công nghệ, xây dựng lộ trình nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và phát triển mạng lưới nhà cung ứng trong nước.

Cùng với đó, việc tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng, nhằm tạo nền tảng phát triển lâu dài cho ngành công nghiệp ô tô hiện đại, xanh và thông minh tại Việt Nam.

Những định hướng này mở ra dư địa để GELEXIMCO và Chery tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác, hướng tới hình thành hệ sinh thái sản xuất có khả năng kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi giá trị công nghiệp ô tô quốc tế.

Hướng tới chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng trong nước

Tại cuộc tiếp, ông Doãn Đồng Dược cho biết Chery là tập đoàn đa ngành, lấy công nghiệp ô tô làm trọng tâm, với hoạt động trải rộng từ sản xuất ô tô du lịch, xe thương mại, xe năng lượng mới đến linh kiện, công nghệ ô tô và các dịch vụ liên quan.

Tập đoàn chú trọng đầu tư nghiên cứu và phát triển, công nghệ kết nối thông minh cùng các giải pháp công nghiệp tiên tiến. Trong chiến lược phát triển tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được Chery xác định là thị trường chiến lược, với định hướng mở rộng đầu tư, phát triển năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước.

Đối với quan hệ hợp tác giữa GELEXIMCO và Chery, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai tập đoàn cụ thể hóa các cam kết bằng những dự án thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền công nghiệp Việt Nam hiện đại.

Về phía GELEXIMCO, được thành lập năm 1993, tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành này hoạt động trong các lĩnh vực trọng tâm gồm công nghiệp, bất động sản, tài chính - ngân hàng và thương mại - dịch vụ.

Trải qua hơn 30 năm phát triển, GELEXIMCO không ngừng mở rộng quy mô đầu tư, chú trọng lĩnh vực công nghiệp, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế.

Với kinh nghiệm triển khai các dự án công nghiệp, năng lực kết nối đối tác và sự am hiểu thị trường trong nước, GELEXIMCO được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò đối tác chiến lược của Chery trong quá trình triển khai các chương trình đầu tư, phát triển hệ sinh thái sản xuất ô tô tại Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng điện hóa, thông minh hóa và phát triển bền vững, hợp tác giữa GELEXIMCO và Chery được kỳ vọng tạo cơ hội kết hợp năng lực công nghệ, kinh nghiệm sản xuất quốc tế với tiềm năng thị trường và năng lực triển khai dự án của doanh nghiệp Việt Nam.

Đáng chú ý, yêu cầu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và phát triển mạng lưới nhà cung ứng trong nước được xem là một trong những định hướng quan trọng để hoạt động hợp tác không chỉ dừng ở sản xuất, lắp ráp mà từng bước tạo thêm giá trị cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Đây cũng là nội dung phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam, trong đó ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với quan hệ hợp tác giữa GELEXIMCO và Chery, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai tập đoàn cụ thể hóa các cam kết bằng những dự án thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền công nghiệp Việt Nam hiện đại.

Trên nền tảng hợp tác đã được thiết lập, việc tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng được kỳ vọng sẽ giúp GELEXIMCO và Chery nâng tầm quan hệ đối tác, đồng thời góp phần gia tăng năng lực sản xuất, phát triển công nghiệp hỗ trợ và từng bước nâng cao vị thế của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.