Geleximco của ông Vũ Văn Tiền thành lập công ty AI, bắt tay Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 15/10/2026, Tập đoàn Geleximco tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ giáo dục Geleximco (Geleximco AI & Edtech JSC), đánh dấu bước mở rộng hoạt động của doanh nghiệp sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ giáo dục.

Sự kiện có sự tham dự của ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia công nghệ, đối tác và đại diện các cơ sở giáo dục.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Tiền cho rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, giáo dục cần thay đổi để thế hệ trẻ không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn có khả năng làm chủ công nghệ.

Theo định hướng được công bố, Geleximco AI & Edtech sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai hệ sinh thái giáo dục STEM và AI trên phạm vi toàn quốc.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco, phát biểu tại lễ ra mắt Công ty Cổ phần Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ giáo dục Geleximco. Ảnh: Geleximco.

Phát triển hệ sinh thái giáo dục ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Geleximco AI & Edtech được xây dựng theo định hướng ưu tiên ứng dụng AI trong hoạt động, với hệ sinh thái giáo dục số dựa trên bốn trụ cột gồm nền tảng số, kho học liệu số, thiết bị giáo dục và dịch vụ đồng hành.

Doanh nghiệp xác định hai hướng phát triển trọng tâm. Trong đó, hướng thứ nhất là xây dựng lớp công nghệ AI chuyên biệt cho giáo dục (Education AI Layer), bao gồm ba nhóm trợ lý thông minh.

Cụ thể, trợ lý quản lý hỗ trợ công tác điều hành tại các cơ sở giáo dục; AI Teaching Copilot hỗ trợ giáo viên trong hoạt động giảng dạy; còn AI Tutor được định hướng trở thành công cụ hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

Hướng phát triển thứ hai là xây dựng nền tảng STEM mở, kết nối các nhà cung ứng, cơ sở giáo dục và chuyên gia trên phạm vi toàn quốc.

Thông qua mô hình này, Geleximco đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái công nghệ giáo dục có khả năng kết nối hoạt động đào tạo, cung cấp học liệu, thiết bị và các giải pháp hỗ trợ giảng dạy.

Bắt tay Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển mô hình Design Factory

Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội, được phát triển với sự hợp tác của Tập đoàn Geleximco. Ảnh: Geleximco.

Cùng ngày 15/10, Tập đoàn Geleximco và Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

Trung tâm được xây dựng theo mô hình Design Factory, do Đại học Aalto của Phần Lan khởi xướng từ năm 2008.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, đây là trung tâm Design Factory đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của mạng lưới Design Factory toàn cầu.

Mô hình này kết hợp con người, phương pháp nghiên cứu, không gian sáng tạo và doanh nghiệp trong một hệ sinh thái thống nhất. Sinh viên có cơ hội tham gia toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm, từ xác định vấn đề, thiết kế, chế tạo thử nghiệm đến đánh giá, hoàn thiện và hướng tới thương mại hóa.

Không gian đổi mới sáng tạo được bố trí tại các tầng 6, 7 và 8 của tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhà trường đã ra mắt không gian này từ ngày 27/6/2026, trước khi khánh thành trung tâm vào tháng 10.

Theo mục tiêu Đại học Bách khoa Hà Nội công bố hồi tháng 6, trong năm 2026, không gian đổi mới sáng tạo dự kiến phục vụ 10.000 lượt người học, hỗ trợ 200 người học thực hiện dự án thực tế, tạo ra 10 sản phẩm chế thử và đăng ký 3 sáng chế.

Đến năm 2030, nhà trường đặt mục tiêu nâng quy mô lên 30.000 lượt sinh viên, 200 sản phẩm chế thử, 30 sáng chế, đồng thời hình thành 50 nhóm khởi nghiệp và 30 doanh nghiệp khởi nguồn hoặc khởi nghiệp từ hệ sinh thái của trường.

Bên cạnh Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, Geleximco đang đầu tư xây dựng một phòng thí nghiệm thực hành công nghệ robot và một Trung tâm Công nghệ giáo dục tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các hạng mục này được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp cùng tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển những sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Việc thành lập doanh nghiệp chuyên về AI và công nghệ giáo dục, kết hợp đầu tư hạ tầng nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cho thấy định hướng mở rộng hoạt động của Geleximco sang lĩnh vực công nghệ cao, bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của tập đoàn.