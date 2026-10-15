Geleximco bị phạt vì không công bố thông tin về trái phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Geleximco – CTCP (Địa chỉ trụ sở chính: Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Cụ thể, Geleximco bị phạt số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định của Thanh tra chứng khoán nêu rõ, Geleximco không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020; Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023; BCTC bán niên 2024; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2024.

Ngoài ra, công ty chậm gửi nội dung CBTT cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; BCTC bán niên 2021; Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; BCTC năm 2021; Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2021; Về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (GLXCH2123001: 17 lần từ ngày 22/5/2023 đến ngày 04/10/2023 và GLXCH2123003: 06 lần từ ngày 17/7/2023 đến ngày 10/9/2023).

Bên cạnh đó việc chậm gửi BCTC bán niên 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; BCTC bán niên 2022; Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên 2022; BCTC năm 2022; Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022; BCTC năm 2023.

Trước đó vào tháng 6/2026, CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương - chủ đầu tư khu du lịch quốc tế Đồi Rồng ở Hải Phòng và là công ty thành viên của Geleximco cũng bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Theo nhà chức trách, Công ty Đầu tư và Du lịch Vạn Hương không thực hiện công bố thông tin định kỳ với nhiều tài liệu bắt buộc, gồm báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán bán niên các năm 2023, 2024, 2025 và báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với hàng loạt tài liệu liên quan đến trái phiếu và báo cáo tài chính trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023.

Geleximco kinh doanh ra sao?

Geleximco là tập đoàn đa ngành hoạt động trong 4 lĩnh vực chính là sản xuất công nghiệp, hạ tầng - bất động sản, tài chính - ngân hàng và thương mại dịch vụ.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các dự án nổi bật của Geleximco là Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa và Nhà máy giấy An Hòa với tổng vốn đầu tư 450 triệu USD; Nhiệt điện Thăng Long tổng vốn đầu tư 900 triệu USD, công suất 620 MW; Nhà máy sản xuất xi măng Thăng Long có tổng mức đầu tư 270 triệu USD với công suất 2,3 triệu tấn/năm…

Trong mảng bất động sản, thương hiệu Geleximco của ông Vũ Văn Tiền gắn với những dự án như khu đô thị thành phố giao lưu trên đường Phạm Văn Đồng, Khu đô thị Gelexia Riverside, Khu đô thị Lê Trọng Tấn (Hà Nội), Khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh)...

Đặc biệt một trong những dự án trọng điểm của Tập đoàn là Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Do Son tại Hải Phòng có quy mô 480ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính là khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, sân golf, khu vui chơi giải trí...

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Geleximco có sân golf Geleximco Hòa Bình – Hilltop Valley Golf Club, Khách sạn Thái Bình Dream, Khách sạn Hạ Long Dream…

Trong mảng tài chính ngân hàng, dấu ấn của Geleximco gắn liền với cái tên An Bình, cụ thể là Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và CTCP Chứng khoán An Bình.

Doanh nhân Vũ Văn Tiền - người tạo nên tên tuổi Geleximco. Ảnh: Geleximco.

Hiện số liệu mới nhất của Geleximco trên HNX chỉ dừng lại ở năm 2023. Báo cáo tài chính năm 2023 này cho thấy cả năm công ty lãi gần 74 tỷ đồng so với mức 66 tỷ đồng của năm 2022 trước đó.

Thành quả này khá chênh lệch so với quy mô vốn chủ sở hữu lên tới 12.294 tỷ đồng tại cuối năm 2023.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ bằng 1,52 lần, tương ứng tổng nợ phải trả tính tới cuối kỳ là 18.686 tỷ đồng.

Báo cáo mới nhất của Geleximco đang dừng lại ở BCTC năm 2023. Nguồn: HNX.