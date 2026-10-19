Geleximco bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm gì?

Ảnh minh họa chụp màn hình Website Tập đoàn Geleximco.

Geleximco bị xử phạt vì không công bố nhiều báo cáo trái phiếu

Ngày 13/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 600/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo quyết định, Geleximco có trụ sở chính tại số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội. Doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, căn cứ điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Cơ quan thanh tra xác định Geleximco không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều tài liệu liên quan đến tình hình tài chính, sử dụng vốn huy động từ trái phiếu và việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán với trái chủ.

Cụ thể, đối với năm 2020, doanh nghiệp không gửi ba tài liệu gồm báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính và báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu. Đối với năm 2022, Geleximco không gửi báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán.

Trong năm 2023, doanh nghiệp tiếp tục không gửi báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên và báo cáo cùng nội dung được kiểm toán cả năm. Đến kỳ bán niên 2024, cơ quan quản lý ghi nhận Geleximco không gửi báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán và báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Như vậy, theo nội dung quyết định xử phạt, Geleximco có 9 tài liệu thuộc diện không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX, trải qua nhiều kỳ báo cáo từ năm 2020 đến bán niên 2024.

Chậm công bố hàng loạt tài liệu, gồm thông tin mua lại trái phiếu trước hạn

Bên cạnh các tài liệu không được công bố, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước còn xác định Geleximco chậm gửi nội dung công bố thông tin đối với nhiều báo cáo tài chính và tài liệu liên quan đến hoạt động trái phiếu.

Trong năm 2021, doanh nghiệp chậm gửi các báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu ở cả kỳ bán niên và cả năm.

Đối với năm 2022, danh sách chậm công bố bao gồm báo cáo sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên, báo cáo tài chính bán niên, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên, báo cáo tài chính năm và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm.

Trong năm 2023, Geleximco chậm gửi báo cáo tài chính bán niên và cả năm, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên, cùng báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên.

Một nội dung khác được cơ quan thanh tra nêu rõ là việc chậm công bố thông tin về hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với hai mã trái phiếu GLXCH2123001 và GLXCH2123003.

Theo quyết định xử phạt, mã trái phiếu GLXCH2123001 liên quan đến 17 lần mua lại trước hạn trong khoảng thời gian từ ngày 22/5/2023 đến ngày 4/10/2023. Trong khi đó, mã GLXCH2123003 liên quan đến 6 lần mua lại trước hạn từ ngày 17/7/2023 đến ngày 10/9/2023. Tổng cộng, thông tin chậm công bố về hoạt động hoàn tất mua lại trước hạn liên quan đến 23 lần mua lại của hai mã trái phiếu nói trên.

Đối với kỳ bán niên 2024, doanh nghiệp còn chậm gửi báo cáo tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu. Các tài liệu được nêu trong quyết định cho thấy vi phạm công bố thông tin của Geleximco liên quan đến nhiều nhóm nghĩa vụ báo cáo, từ tình hình tài chính, mục đích sử dụng vốn huy động đến việc thực hiện cam kết và thanh toán nghĩa vụ với người sở hữu trái phiếu.

Minh bạch thông tin là yêu cầu quan trọng trên thị trường trái phiếu

Theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố những thông tin thuộc diện bắt buộc theo thời hạn, nội dung và phương thức do pháp luật quy định.

Thông tin về báo cáo tài chính giúp nhà đầu tư theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành. Trong khi đó, báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu cho phép người sở hữu trái phiếu theo dõi việc sử dụng nguồn tiền huy động. Các báo cáo về thanh toán gốc, lãi, thực hiện cam kết và mua lại trái phiếu trước hạn cũng là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành.

Việc không công bố hoặc chậm công bố những thông tin này có thể làm hạn chế khả năng tiếp cận dữ liệu của nhà đầu tư, nhất là trong quá trình theo dõi dòng tiền và nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần phân biệt hành vi vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin với các hành vi vi phạm khác liên quan đến sử dụng vốn hoặc thanh toán trái phiếu. Quyết định số 600/QĐ-XPHC được cung cấp chỉ xác định hành vi vi phạm về công bố thông tin, không kết luận Geleximco sử dụng vốn sai mục đích hoặc mất khả năng thanh toán.

Với các vi phạm được xác định, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt tiền Tập đoàn Geleximco 92,5 triệu đồng theo quy định pháp luật. Vụ việc tiếp tục đặt ra yêu cầu tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, nhằm bảo đảm nhà đầu tư có cơ sở theo dõi và đánh giá tình hình tài chính, cũng như việc thực hiện các cam kết của tổ chức phát hành.

Geleximco hướng tới lĩnh vực công nghệ cao

Mới đây, Tập đoàn Geleximco và Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Trung tâm được xây dựng theo mô hình Design Factory, do Đại học Aalto của Phần Lan khởi xướng từ năm 2008. Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, đây là trung tâm Design Factory đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của mạng lưới Design Factory toàn cầu.

Mô hình này kết hợp con người, phương pháp nghiên cứu, không gian sáng tạo và doanh nghiệp trong một hệ sinh thái thống nhất. Sinh viên có cơ hội tham gia toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm, từ xác định vấn đề, thiết kế, chế tạo thử nghiệm đến đánh giá, hoàn thiện và hướng tới thương mại hóa.

Bên cạnh Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, Geleximco đang đầu tư xây dựng một phòng thí nghiệm thực hành công nghệ robot và một Trung tâm Công nghệ giáo dục tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các hạng mục này được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp cùng tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển những sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Việc thành lập doanh nghiệp chuyên về AI và công nghệ giáo dục, kết hợp đầu tư hạ tầng nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cho thấy định hướng mở rộng hoạt động của Geleximco sang lĩnh vực công nghệ cao, bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của tập đoàn.