GELEXIMCO, ABBank hỗ trợ 30 tỷ đồng cho 'Quỹ Tài năng NEU – GELEXIMCO' Đại học Kinh tế Quốc dân

Hợp tác trên 4 trụ cột chiến lược

Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thể hiện quyết tâm đẩy mạnh kết nối, đồng hành giữa nhà trường và doanh nghiệp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là trong bối cảnh ngành tài chính – ngân hàng đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo nội dung ký kết, thỏa thuận hợp tác tập trung vào 4 trụ cột chiến lược, gắn với các chương trình hành động trọng tâm trong năm 2026, gồm: hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học; hợp tác về tài chính và hỗ trợ giáo dục; hợp tác phát triển nguồn nhân lực và việc làm; hợp tác truyền thông và phát triển thương hiệu.

Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực

Cùng với việc xác lập các định hướng hợp tác, tại buổi lễ, các doanh nghiệp cũng dành nguồn lực hỗ trợ hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cụ thể, nhằm thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, góp phần nuôi dưỡng tài năng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, Tập đoàn GELEXIMCO trao tặng Đại học Kinh tế Quốc dân hai món quà, gồm: xe Omoda J5, mẫu SUV thuần điện thế hệ mới được sản xuất, lắp ráp bởi Omoda & Jaecoo – thành viên trong hệ sinh thái GELEXIMCO; và 20 tỷ đồng dành cho Quỹ Tài năng NEU – GELEXIMCO.

Ngân hàng TMCP An Bình trao tặng Quỹ Tài năng NEU – GELEXIMCO 10 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ 500 triệu đồng cho hoạt động giáo dục – đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng. Trong đó, 200 triệu đồng dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Ngân hàng – Tài chính và 300 triệu đồng cấp học bổng cho sinh viên của Viện.

Khoản tài trợ nhằm góp phần tạo thêm nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên, triển khai những đề tài có giá trị khoa học và tính ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Bên cạnh đó, thông qua các học bổng An Bình Khát vọng, An Bình Sự nghiệp, ABBank hướng tới động viên sinh viên có thành tích học tập tốt, có khát vọng phát triển bản thân, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.

DSC_207Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực1 (Copy)

Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lựcDSC_2039 (Copy)

DSC_2133 (CĐại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lựcopy)

DSC_21Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực43 (Copy)

DSC_2021 (Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lựcCopy)

Gắn kết đào tạo với thực tiễn, nghiên cứu với ứng dụng

Chia sẻ tại lễ ký kết, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế, yêu cầu đặt ra đối với giáo dục đại học không chỉ là trang bị kiến thức mà còn phải phát triển năng lực thực tiễn, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng cao.

Từ yêu cầu đó, Đại học Kinh tế Quốc dân luôn xác định hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là một định hướng chiến lược quan trọng, nhằm gắn kết đào tạo với thực tiễn, nghiên cứu với ứng dụng và tri thức với nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

“Chúng tôi cho rằng, nhà trường và doanh nghiệp không chỉ là đối tác trong đào tạo và tuyển dụng, mà còn là những người cùng đồng hành trong kiến tạo tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài”, PGS.TS Bùi Đức Thọ nhấn mạnh.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và ABBank là dấu mốc quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và lâu dài giữa hai đơn vị.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân

Chia sẻ quan điểm về vai trò của hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBank nhấn mạnh yếu tố con người và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng những thay đổi của nền kinh tế.

Là một cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Vũ Văn Tiền bày tỏ niềm vui khi được trở lại trường. Đặc biệt, lần trở về này còn mang ý nghĩa khi ABBank và nhà trường cùng mở ra những cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

Từ kinh nghiệm nhiều năm làm kinh doanh, ông Vũ Văn Tiền cho rằng, xây dựng đội ngũ luôn là yếu tố quan trọng, bởi mọi chiến lược muốn thành công đều phải dựa vào con người. Vốn và công nghệ rất cần thiết, nhưng phải có đội ngũ đủ năng lực để sử dụng hiệu quả những nguồn lực ấy.

Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới những bước phát triển đột phá, với yêu cầu nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ, việc phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn vững, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn và liên tục học hỏi là hết sức cần thiết. Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao.

“Tôi cho rằng doanh nghiệp cần góp sức bằng những việc cụ thể, cùng nhà trường gắn kiến thức với thực tiễn và tạo điều kiện để người học phát huy năng lực”, ông Vũ Văn Tiền nhấn mạnh.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBank

Theo Chủ tịch HĐQT ABBank, thỏa thuận hợp tác giữa ABBank và Đại học Kinh tế Quốc dân là sự kết nối thế mạnh của hai bên. Nhà trường có đội ngũ giảng viên, chuyên gia và nền tảng học thuật; ABBank có bề dày hoạt động và môi trường thực hành nghề nghiệp. Việc kết nối những thế mạnh này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành Tài chính – Ngân hàng và thị trường vốn.

Thông qua thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực tập và hướng nghiệp cho sinh viên. Đồng thời, đội ngũ ABBank cũng có cơ hội học hỏi từ các giảng viên, nhà nghiên cứu để cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản lý và làm việc.

Ông Vũ Văn Tiền kỳ vọng những cơ hội hợp tác này sẽ tiếp thêm động lực để sinh viên học chắc kiến thức, nghiêm túc rèn luyện, chuẩn bị tốt cho hành trình lao động, phát triển và cống hiến sau khi rời ghế nhà trường.

“Sự trưởng thành của các em sẽ là kết quả có ý nghĩa mà nhà trường và ABBank cùng hướng tới trong sự hợp tác này”, ông Vũ Văn Tiền chia sẻ.

Chủ tịch HĐQT ABBank cũng bày tỏ mong muốn Ban lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân và đội ngũ giảng viên tiếp tục đồng hành cùng ABBank, xây dựng các chương trình gắn với thực tiễn, chia sẻ chuyên môn và tạo điều kiện để sinh viên tham gia.

Các đại biểu dự lễ ký kết

Khởi nghiệp là hành trình marathon bền bỉ, không phải cuộc chạy nước rút

Tại buổi lễ, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn GELEXIMCO, Chủ tịch HĐQT ABBank, cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã giao lưu với sinh viên về chủ đề “Dòng chảy tri thức và bản lĩnh nhân lực trong kỷ nguyên biến đổi”.

Trong phần giao lưu, ông Vũ Văn Tiền dành những lời nhắn nhủ tới sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân về hành trình khởi nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bền bỉ, bản lĩnh và những giá trị thực mà doanh nghiệp tạo ra.

Theo Chủ tịch HĐQT ABBank, khởi nghiệp không phải là cuộc chạy nước rút 100m để giành lấy những mức định giá cao, mà là hành trình marathon bền bỉ, đòi hỏi người khởi nghiệp phải đủ bản lĩnh vượt qua các chu kỳ kinh tế.

Ông cho rằng, điều quan trọng là phải xây dựng doanh nghiệp trên nền tảng những giá trị thực, thay vì chạy theo những con số ảo.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn GELEXIMCO, Chủ tịch HĐQT ABBank, cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã giao lưu với sinh viên về chủ đề “Dòng chảy tri thức và bản lĩnh nhân lực trong kỷ nguyên biến đổi”.

“Hãy xây dựng doanh nghiệp của mình giống như xây một tòa nhà trên nền móng bê tông cốt thép của giá trị thực, chứ đừng xây một lâu đài trên cát bằng những con số ảo. Khi tri thức đủ sâu, bản lĩnh đủ vững và giá trị tạo ra cho xã hội đủ lớn, thành công tài chính sẽ là kết quả tất yếu chứ không phải là một trò chơi may rủi”, ông Vũ Văn Tiền chia sẻ.

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của quá trình hợp tác mà còn khẳng định tầm nhìn chung giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và ABBank trong việc kết nối tri thức với thực tiễn, nuôi dưỡng khát vọng và kiến tạo nguồn nhân lực bản lĩnh cho tương lai.

Với cam kết đồng hành của hai bên, mối quan hệ hợp tác được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, mang lại những giá trị thiết thực cho nhà trường, ngân hàng, doanh nghiệp, sinh viên và cộng đồng xã hội.