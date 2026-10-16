GELEX xây dựng đội ngũ quản lý cho hành trình 2030

Từ chiến lược đến kết quả

Một chiến lược chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển thành hành động và kết quả trong công việc hằng ngày. Ở đó, đội ngũ quản lý giữ một vai trò đặc biệt. Họ là những người tiếp nhận định hướng, chuyển hóa thành mục tiêu cụ thể, tổ chức nguồn lực và dẫn dắt đội ngũ cùng thực hiện.

Với GELEX, yêu cầu đặt ra cho người quản lý vì thế không chỉ là giỏi chuyên môn hay hoàn thành tốt phần việc của mình. Quan trọng hơn, họ cần biết cách tổ chức công việc, lựa chọn ưu tiên, phối hợp đội nhóm và giúp mỗi thành viên phát huy tốt hơn năng lực của mình.

Đó cũng là lý do chương trình GELEX Managers 2026 được xây dựng theo định hướng: “Chuyển hóa chiến lược - Dẫn dắt con người - Tạo kết quả”. Chương trình được triển khai từ tháng 9- 12/2026, với sự tham gia của 30 cán bộ quản lý đến từ Tập đoàn GELEX và các sub-holdings.

Chương trình GELEX Manager được triển khai từ tháng 9- 12/2026, với sự tham gia của 30 cán bộ quản lý đến từ Tập đoàn GELEX và các sub-holdings.

Từ người làm tốt đến người giúp đội ngũ làm tốt

Một trong những thay đổi quan trọng khi trở thành người quản lý là cách tạo ra kết quả. Khi còn là một chuyên gia, mỗi người có thể tạo giá trị bằng chính năng lực chuyên môn của mình. Nhưng khi trở thành quản lý, kết quả không còn đến từ việc một cá nhân làm tốt bao nhiêu, mà từ việc cả đội ngũ có thể cùng làm tốt đến đâu. Điều này đòi hỏi người quản lý phải biết nhìn nhận vấn đề một cách có hệ thống, xác định đúng ưu tiên, tổ chức nguồn lực và tạo điều kiện để nhân viên chủ động hơn trong công việc.

Các nội dung của GELEX Managers vì vậy được thiết kế xoay quanh chính những bài toán mà người quản lý thường xuyên đối mặt. Những phương pháp như Design Thinking, Agile được đưa vào không phải để bổ sung thêm kiến thức, mà để hỗ trợ người học có cách tiếp cận rõ ràng hơn khi giải quyết vấn đề, phối hợp đội nhóm và chuyển mục tiêu thành hành động cụ thể.

Điều GELEX hướng tới không phải là tạo ra những người quản lý giống nhau, mà là xây dựng một nền tảng chung đủ rõ để mỗi người có thể vận dụng phù hợp với công việc và đơn vị của mình. Khi cách xác định mục tiêu, lựa chọn ưu tiên, tổ chức công việc hay dẫn dắt đội ngũ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân, tổ chức sẽ có một cách làm nhất quán hơn.

Xây năng lực quản lý cũng là xây năng lực tổ chức

GELEX không tiếp cận việc phát triển con người như những chương trình đào tạo riêng lẻ. Các chương trình được đặt trong một hành trình phát triển năng lực đội ngũ, kết nối từ cấp lãnh đạo đến quản lý và gắn với yêu cầu thực tế của tổ chức.

Trước GELEX Managers, Future Makers 2026 được triển khai dành cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Nếu Future Makers tập trung vào tư duy lãnh đạo, khả năng tạo ảnh hưởng, xây dựng niềm tin và dẫn dắt tổ chức, thì GELEX Managers tập trung vào lớp năng lực gần hơn với thực thi: chuyển định hướng thành mục tiêu, tổ chức công việc và dẫn dắt đội ngũ tạo ra kết quả.

Future Makers tập trung vào tư duy lãnh đạo, khả năng tạo ảnh hưởng, xây dựng niềm tin và dẫn dắt tổ chức.

Hai lớp năng lực này có mối liên hệ trực tiếp với nhau: Lãnh đạo xác định hướng đi - Người quản lý biến hướng đi đó thành công việc hàng ngày. Kết quả cuối cùng được tạo ra từ cách cả tổ chức cùng thực hiện. Vì vậy, một đội ngũ quản lý có chung nền tảng tư duy và phương pháp sẽ giúp việc thực thi chiến lược trở nên đồng bộ hơn, đặc biệt trong một hệ thống có nhiều đơn vị và lĩnh vực hoạt động như GELEX.

Chuẩn bị cho hành trình đến năm 2030 từ bên trong tổ chức

Hành trình đến năm 2030 không chỉ được tạo nên bởi những mục tiêu về tăng trưởng hay hiệu quả kinh doanh. Để đi xa hơn, doanh nghiệp cần đồng thời củng cố năng lực quản trị, khả năng phối hợp, chất lượng đội ngũ và năng lực thực thi.

Phát triển đội ngũ quản lý là một phần trong quá trình chuẩn bị đó. Từ bên trong tổ chức, GELEX từng bước xây dựng nền tảng quản trị vững hơn, tạo điều kiện để mỗi cá nhân trưởng thành và đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu chung.

Chiến lược được hình thành từ những lựa chọn lớn, nhưng được thực thi qua rất nhiều quyết định nhỏ mỗi ngày: một mục tiêu được đặt đúng, một việc được giao đúng người, một phản hồi giúp nhân viên tiến bộ hay một đội ngũ biết cùng nhau giải quyết vấn đề. Ở giữa những việc đó là người quản lý. Vì vậy, xây dựng đội ngũ quản lý cũng chính là xây dựng năng lực đưa chiến lược GELEX từ lựa chọn thành kết quả.