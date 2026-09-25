GELEX vừa thành cổ đông lớn đã bán sạch HAH: Hơn 9,7 triệu cổ phiếu sang tay, gần 500 tỷ đồng

Theo công bố, CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) đã bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Sau giao dịch, GELEX không còn sở hữu cổ phiếu nào tại Hải An và đồng thời không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

GELEX thoái toàn bộ 5,16% vốn tại Hải An chỉ sau một tháng.

Điểm đáng chú ý nằm ở thời gian nắm giữ. Trước đó, ngày 21/8, GELEX mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH, nâng lượng sở hữu từ hơn 9,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,94% vốn, lên hơn 9,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,16% vốn điều lệ. Giao dịch này đưa GEX vượt ngưỡng 5% và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Hải An.

Như vậy, vị thế cổ đông lớn của GEX tại HAH chỉ tồn tại trong khoảng hơn một tháng trước khi toàn bộ lượng cổ phiếu được bán ra.

Theo dữ liệu trên HoSE, phiên 23/9 ghi nhận hơn 15,32 triệu cổ phiếu HAH được giao dịch theo phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị 721,66 tỷ đồng, tương đương khoảng 47.106 đồng/cp.

Trong khi đó, HAH đóng cửa phiên 23/9 ở mức 48.950 đồng/cp. Nếu tạm tính theo mức giá đóng cửa, hơn 9,7 triệu cổ phiếu mà GEX bán ra có giá trị khoảng 476 tỷ đồng. Một nguồn khác ước tính theo mức giá giao dịch bình quân 49.120 đồng/cp trong phiên, giá trị lượng cổ phiếu GELEX chuyển nhượng vào khoảng 480 tỷ đồng.

Đây là quy mô tương đối lớn nếu đặt cạnh thanh khoản khớp lệnh thông thường của HAH. Theo dữ liệu thị trường, khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên của HAH trước đó ở mức chưa tới 700.000 cổ phiếu/phiên.

Dù vậy, cần lưu ý rằng con số gần 480-500 tỷ đồng mới phản ánh giá trị chuyển nhượng ước tính, không phải lợi nhuận mà GELEX thu được từ thương vụ. Do GELEX không công bố giá vốn bình quân của toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu, chưa thể xác định chính xác khoản đầu tư này mang lại lãi hay lỗ.

Hiện, doanh nghiệp chưa công bố lý do cụ thể cho quyết định bán toàn bộ cổ phần HAH vào thời điểm này.

Đáng nói, động thái này diễn ra trong bối cảnh Hải An vẫn đang nhận được sự quan tâm từ các tổ chức lớn. Cuối tháng 7, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) đã mua gần 10,4 triệu cổ phiếu HAH, nâng lượng sở hữu lên 18 triệu cổ phiếu, tương đương 9,56% vốn và trở thành cổ đông lớn của Hải An.

Trong khi đó, tính đến cuối tháng 6/2026, Viconship vẫn là cổ đông lớn nhất được Hải An ghi nhận, với gần 29,9 triệu cổ phiếu, tương đương 15,856% vốn. CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà cũng sở hữu hơn 26,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 14% vốn.

Như vậy, việc GELEX rút khỏi Hải An không xảy ra một khoảng trống về sự hiện diện của các cổ đông lớn. Trái lại, cơ cấu sở hữu tại doanh nghiệp vận tải biển này đang có sự tham gia đáng kể của nhiều tổ chức và doanh nghiệp.

Động thái thoái toàn bộ vốn tại Hải AN cũng đáng chú ý nếu đặt trong danh mục đầu tư tài chính của GELEX. Theo báo cáo tài chính, giá trị chứng khoán kinh doanh của tập đoàn tính theo giá gốc đến cuối kỳ còn khoảng 6.063 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm.

Danh mục này hiện tập trung đáng kể vào một số cổ phiếu tài chính. Trong đó, khoản đầu tư có giá trị gốc lớn nhất là cổ phiếu EIB của Eximbank, với gần 3.297 tỷ đồng. Bên cạnh đó, GELEX còn ghi nhận hơn 508 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu VPX của VPBankS.

Việc giá trị chứng khoán kinh doanh giảm so với đầu năm cho thấy danh mục tài sản tài chính của GELEX đã có sự dịch chuyển trong năm 2026. Trong bối cảnh đó, việc bán sạch hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH sau thời gian nắm giữ tương đối ngắn có thể được xem là một giao dịch nằm trong quá trình chủ động điều chỉnh danh mục của tập đoàn. Tuy nhiên, GELEX chưa công bố quyết định thoái vốn khỏi HAH xuất phát trực tiếp từ việc tái cơ cấu danh mục này.

Một yếu tố khác cũng cần được theo dõi là nhu cầu vốn cho chu kỳ đầu tư dài hạn của GELEX. Tập đoàn đang bước vào giai đoạn triển khai nhiều dự án trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030, khiến quy mô nợ vay và chi phí lãi vay có xu hướng gia tăng. Áp lực chi phí tài chính trong ngắn hạn vì vậy trở thành một biến số cần quan tâm đối với dòng tiền và hiệu quả kinh doanh.