Gelex thoái toàn bộ vốn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Vận tải và Xếp dỡ Hải An hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải biển. Ảnh: HAH

Công bố thông tin trên HoSE ngày 24/9, CTCP Tập đoàn Gelex (mã GEX) cho biết đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH), không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp vận tải biển này.

Gelex đã chuyển nhượng toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH đang sở hữu, tương đương 5,16% vốn của Vận tải Xếp dỡ Hải An. Giao dịch diễn ra vào ngày 23/9. Trong phiên này, HAH ghi nhận khối lượng giao dịch tăng vọt lên hơn 16,6 triệu đơn vị (chủ yếu là giao dịch thỏa thuận với hơn 15,3 triệu đơn vị), trong khi những phiên trước đó đa phần chỉ trên dưới 1 triệu đơn vị.

Tạm tính theo giá giao dịch trung bình phiên 23/9 là 49.120 đồng/cp, Gelex có thể thu về khoảng 480 tỷ đồng.

Động thái thoái vốn diễn ra không lâu sau khi Gelex trở thành cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Theo công bố trên HoSE, ngày 21/8/2026, Gelex mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH, tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,94% lên 5,16%.

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty, tại ngày 30/6/2026, Vận tải Xếp dỡ Hải An có 2 cổ đông lớn. Thứ nhất là CTCP Container Việt Nam (Viconship), nắm giữ gần 29,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 15,856% vốn điều lệ công ty. Ông Nguyễn Xuân Dũng – thành viên HĐQT HAH là Chủ tịch HĐQT Viconship; ông Tạ Công Thông – thành viên HĐQT HAH là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Viconship.

Thứ hai là CTCP Đầu tư và vận tải Hải Hà, nắm hơn 26,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 14% vốn điều lệ Hải An. Ông Vũ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT HAH là thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của Hải Hà.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh, doanh nghiệp do ông Tạ Công Thông – thành viên HĐQT HAH làm Chủ tịch cũng nắm giữ hơn 6,5 triệu cổ phiếu HAH, tương ứng 3,472% vốn điều lệ công ty. Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức, tổ chức liên quan của ông Vũ Doãn Hạnh – Phó tổng giám đốc HAH nắm giữ hơn 9 triệu cổ phiếu HAH, tương ứng 4,864% vốn điều lệ.

Cuối tháng 7/2026, HAH còn đón thêm cổ đông lớn nữa là Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital). Tổ chức này mua gần 10,4 triệu cổ phiếu trong phiên 30/7, nâng sở hữu từ hơn 7,6 triệu đơn vị (chiếm 4,05% vốn điều lệ) lên tròn 18 triệu đơn vị (chiếm 9,56% vốn điều lệ).