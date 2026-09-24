Gelex thoái toàn bộ 5,16% vốn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An

CTCP Tập đoàn Gelex (HOSE: GEX) công bố thông tin đã bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An trong ngày 23/9, qua đó không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.

Số cổ phiếu trên tương đương 5,16% vốn điều lệ HAH. Trước đó, ngày 21/8, Gelex mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH, nâng tỉ lệ sở hữu từ 4,94% lên 5,16% và trở thành cổ đông lớn.

Trong phiên 23/9, HAH ghi nhận hơn 16,6 triệu cổ phiếu được giao dịch, trong đó hơn 15,3 triệu đơn vị được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Tạm tính với giá đóng cửa phiên 23/9 ở vùng 48.950 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu Gelex bán ra có giá trị khoảng 475 tỷ đồng.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HAH (Ảnh: SSI).

Theo báo cáo tình hình quản trị tại ngày 30/6/2026, HAH có hai cổ đông lớn gồm CTCP Container Việt Nam (Viconship) sở hữu gần 29,9 triệu cổ phiếu, tương đương 15,856% vốn và CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà nắm hơn 26,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 14% vốn.

Cuối tháng 7/2026, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) cũng trở thành cổ đông lớn của HAH sau khi mua gần 10,4 triệu cổ phiếu trong phiên 30/7, nâng sở hữu lên 18 triệu đơn vị, tương đương 9,56% vốn.

Ở phía Gelex, theo báo cáo tài chính bán niên soát xét, tại ngày 30/6, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 85.740 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm.

Tiền và các khoản tiền gửi đạt hơn 10.702 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cuối quý I/2026.

Đáng chú ý, Gelex ghi nhận gần 6.063 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh theo giá gốc tại cuối quý II/2026, giảm hơn 9% so với cuối quý I/2026 và hơn 18% so với đầu năm.

Danh mục này gồm gần 5.549 tỷ đồng cổ phiếu và khoảng 514 tỷ đồng trái phiếu.

Đến cuối tháng 6/2026, Gelex đã trích lập gần 168 tỷ đồng dự phòng cho danh mục cổ phiếu. Trong số gần 5.549 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, khoản đầu tư vào Eximbank (HoSE: EIB) có giá gốc gần 3.297 tỷ đồng, trong khi khoản đầu tư vào Chứng khoán VPBank (HoSE: VPX) có giá trị hơn 508 tỷ đồng. Các khoản đầu tư cổ phiếu khác có tổng giá trị hơn 1.743 tỷ đồng.