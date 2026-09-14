GELEX lên tiếng về vụ ông Đặng Phan Tường bị khởi tố

CTCP Tập đoàn GELEX (mã: GEX) ngày 14/9 đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Đặng Phan Tường bị khởi tố bị can trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Theo GELEX, ông Đặng Phan Tường không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào tại công ty mẹ. Hiện ông là thành viên HĐQT CTCP Điện lực GELEX (GELEX Electric, mã: GEE) và tham gia quản trị tại một số doanh nghiệp khác trong hệ thống.

Ông Đặng Phan Tường. Nguồn: EVN.

GELEX nhấn mạnh vụ việc liên quan đến cá nhân ông Tường và phát sinh trong giai đoạn trước khi ông tham gia công tác tại hệ thống GELEX, do đó không liên quan đến hoạt động của tập đoàn và các công ty con.

Doanh nghiệp cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các cam kết và nghĩa vụ với ngân hàng, khách hàng, đối tác và các bên liên quan vẫn diễn ra bình thường.

Tại GELEX Electric, ông Tường giữ vai trò thành viên HĐQT, không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính và dòng tiền vẫn do bộ máy điều hành thực hiện theo cơ chế quản trị hiện hành.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, GELEX Electric, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI, mã: CAV) và CTCP Thiết bị điện (THIBIDI, mã: THI) đã rà soát các thủ tục quản trị và chuẩn bị phương án nhân sự.

Ngày 14/9, HĐQT của ba doanh nghiệp trên ban hành nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ về miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường.

Lý do được đưa ra là ông Tường không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

Ngoài các vị trí trong hệ thống GELEX, ông Đặng Phan Tường hiện còn là thành viên HĐQT Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC, mã: TBD). Ông được bầu vào HĐQT doanh nghiệp này từ tháng 11/2024, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trước đó, ông Tường có nhiều năm công tác tại EVNNPT và từng giữ chức Chủ tịch HĐTV tổng công ty này trong giai đoạn 2011-2020.

Vụ án xảy ra tại EVNNPT, PC1 và các đơn vị liên quan được C01 khởi tố từ cuối tháng 4/2026.

Đến đầu tháng 7, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can tại 13 công ty, đơn vị về 5 nhóm tội danh, gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra bước đầu được công bố, nhiều vi phạm được xác định trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư, từ lập và phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu đến nghiệm thu và thanh quyết toán.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết đã tạm giữ 45,8 tỷ đồng và 1 triệu USD, đồng thời tạm dừng, phong tỏa các tài khoản chứng khoán có tổng trị giá khoảng 1.756 tỷ đồng.

Riêng đối với ông Đặng Phan Tường, các thông tin doanh nghiệp công bố đến nay chưa nêu cụ thể tội danh liên quan.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch, mã GEX giảm 6,89% xuống 22.300 đồng/cổ phiếu, với hơn 24,5 triệu đơn vị được khớp lệnh. GEE giảm 6,94% xuống 57.700 đồng/cổ phiếu, thanh khoản gần 2,8 triệu đơn vị, trong khi GEL giảm 6,91% còn 25.600 đồng/cổ phiếu, với hơn 4,9 triệu cổ phiếu được sang tay. Sau phiên giảm mạnh, GEX và GEL cùng lùi về vùng giá thấp nhất khoảng một tháng rưỡi. GEE giảm về vùng thấp nhất khoảng một năm và mất khoảng 56% so với vùng đỉnh hồi đầu tháng 5. Về hoạt động kinh doanh, quý II/2026, GELEX ghi nhận doanh thu thuần 14.480 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.354 tỷ đồng, tăng 13% so với mức 1.197 tỷ đồng của quý II/2025. Trong công bố ngày 14/9, GELEX cho biết các kế hoạch kinh doanh, tài chính và đầu tư của tập đoàn cùng các công ty thành viên vẫn được triển khai theo kế hoạch.