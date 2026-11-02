GELEX lãi gần 2.817 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ phải trả vượt 48.300 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, GELEX ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt 13.956,6 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 39,6%, lên 11.179 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên 2.777,5 tỷ đồng, tăng 51,6%.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng, doanh thu tài chính trong quý giảm 43,1%, còn 429,9 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng khoảng 140%, lên 1.024 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay đạt 588,6 tỷ đồng, tăng 82%.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III đạt 1.220,4 tỷ đồng, giảm 2,2%. Nhờ khoản lợi nhuận khác đạt 95,2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức 4,8 tỷ đồng cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của GELEX vẫn tăng 12,9%, lên 882,4 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng hơn gấp đôi, lợi nhuận công ty mẹ giảm

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của GELEX đạt 39.158,3 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 7.754,1 tỷ đồng, tăng 34,4%.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính giảm 6,5%, còn 1.114,9 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 115,5%, lên 2.360,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay đạt 1.551,5 tỷ đồng, tăng 81,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng đạt 1.134,4 tỷ đồng, tăng 10,8%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 1.647,9 tỷ đồng, tăng 13,6%.

Sau khi ghi nhận 175,2 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh, liên kết, tăng mạnh so với mức 31,8 tỷ đồng cùng kỳ, GELEX đạt 3.931,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 14,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.816,9 tỷ đồng, tăng 16,6%.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 1.031,6 tỷ đồng, giảm 31,8% so với mức 1.512,5 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận thuộc cổ đông không kiểm soát tăng 97,9%, lên 1.785,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 63,4% tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

GELEX ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 2.817 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2026

Nợ phải trả vượt 48.300 tỷ đồng, tiền mặt giảm 56%

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của GELEX đạt 83.378,5 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn giảm 14,7%, xuống 38.144,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 3.774,5 tỷ đồng, giảm 56,2%, tương đương giảm hơn 4.842 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngược lại, tài sản dài hạn tăng 57,2%, lên 45.234,2 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh từ 4.208,5 tỷ đồng lên gần 19.988,2 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 375%. Tài sản cố định cũng tăng 22%, đạt 15.886,2 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý III đạt 48.335,3 tỷ đồng, tăng 11,6%, tương đương tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 26.447,9 tỷ đồng, tăng 20,2%; nợ dài hạn đạt 21.887,4 tỷ đồng, tăng khoảng 2,6%.

Vốn chủ sở hữu đạt 35.043,2 tỷ đồng, tăng 16,1% so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 9.024 tỷ đồng lên 13.084,7 tỷ đồng.

Như vậy, GELEX ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trong 9 tháng đầu năm, nhưng đồng thời đối mặt với áp lực chi phí tài chính tăng mạnh. Nợ phải trả vượt 48.300 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn một nửa. Đặc biệt, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm gần 32%, trái chiều với mức tăng của lợi nhuận hợp nhất.