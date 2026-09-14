Sau khi ông Đặng Phan Tường bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), GELEX Electric, CADIVI và THIBIDI đã thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án miễn nhiệm ông Tường khỏi HĐQT.

Cũng trong thông báo này, Tập đoàn GELEX cho biết ông Đặng Phan Tường bị khởi tố bị can trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Theo GELEX, vụ việc phát sinh từ giai đoạn trước khi ông Tường tham gia bộ máy quản trị của GELEX Electric và các công ty thành viên.

Tại GELEX Electric, ông Tường hiện giữ chức thành viên HĐQT và không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp được thực hiện bởi bộ máy điều hành theo cơ chế quản trị hiện hành.

GELEX khẳng định hoạt động của Tập đoàn không bị ảnh hưởng bởi vụ việc ông Đặng Phan Tường (Ảnh: GELEX).

Theo đó, HĐQT GELEX Electric, CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) và CTCP Thiết bị điện (THIBIDI) đã ban hành nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường.

Lý do được các doanh nghiệp đưa ra là ông Tường không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

GELEX cho biết các doanh nghiệp trong hệ thống đã rà soát các thủ tục quản trị và chuẩn bị phương án nhân sự sau khi tiếp nhận thông tin liên quan đến ông Tường.

Theo tập đoàn, các kế hoạch kinh doanh, hoạt động tài chính và đầu tư của GELEX cùng các công ty thành viên vẫn được triển khai theo kế hoạch.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ và cam kết với cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

"Hoạt động của GELEX và các công ty thành viên vẫn diễn ra bình thường, ổn định", công ty khẳng định.