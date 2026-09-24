GELEX (GEX): Sang tay toàn bộ 9,7 triệu cổ phiếu HAH thu về gần 475 tỷ đồng chỉ sau một tháng

Thoái sạch vốn sau một tháng và thanh khoản giao dịch đột biến

Theo báo cáo về sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đã thực hiện bán ra toàn bộ cổ phiếu HAH đang nắm giữ vào ngày 23/9/2026. Sau giao dịch này, tập đoàn không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào và chính thức rút khỏi danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Trước đó, vào ngày 21/08/2026, doanh nghiệp này đã mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH trên sàn chứng khoán. Giao dịch mua vào đã nâng số lượng sở hữu từ hơn 9,3 triệu đơn vị lên mức hơn 9,7 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng tăng lên 5,16% vốn điều lệ, qua đó đưa tập đoàn trở thành cổ đông lớn của Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Như vậy, chỉ sau hơn một tháng kể từ ngày vượt ngưỡng 5%, nhà đầu tư tổ chức này đã quyết định thoái toàn bộ vốn.

Hoạt động bán ra diễn ra trong phiên giao dịch ngày 23/9, trùng với thời điểm cổ phiếu HAH ghi nhận mức thanh khoản tăng vọt với hơn 16,6 triệu đơn vị được sang tay. Trong số đó, hơn 15,3 triệu cổ phiếu được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Nếu tạm tính theo mức giá đóng cửa của cổ phiếu HAH trong ngày 23/9 là 48.950 đồng cho mỗi cổ phiếu, tổng giá trị lượng cổ phiếu bán ra ước tính mang về khoảng 475 tỷ đồng.

Cổ phiếu HAH biến động từ vùng đỉnh và cơ cấu cổ đông hiện tại

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/9, cổ phiếu HAH dừng ở mức 49.350 đồng cho mỗi cổ phiếu. Mức giá này ghi nhận mức tăng 0,82% so với phiên giao dịch liền trước nhưng đã sụt giảm gần 21% so với vùng đỉnh được thiết lập vào khoảng thời gian cuối tháng 11/2025.

Về cơ cấu sở hữu, báo cáo tình hình quản trị công ty lập tại ngày 30/6/2026 cho thấy Vận tải và Xếp dỡ Hải An có sự hiện diện của hai cổ đông lớn. Cụ thể, Công ty Cổ phần Container Việt Nam sở hữu gần 29,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15,856% vốn điều lệ. Cổ đông lớn thứ hai là Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà nắm giữ hơn 26,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ gần 14% vốn điều lệ.

Đến giai đoạn cuối tháng 7/2026, danh sách cổ đông lớn tiếp tục có sự thay đổi khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam mua vào gần 10,4 triệu cổ phiếu HAH. Giao dịch này giúp quỹ đầu tư nâng mức sở hữu lên 18 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 9,56% vốn, qua đó chính thức trở thành một cổ đông lớn mới của doanh nghiệp vận tải biển này.