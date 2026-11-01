GELEX Electric tăng 44,2% doanh thu, lãi trước thuế giảm 23%

Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric, HoSE: GEE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 với doanh thu tăng trưởng mạnh, trong khi lợi nhuận trước thuế lũy kế chín tháng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố ngày 28/10, doanh thu thuần quý III/2026 đạt gần 9.672 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 1.013 tỷ đồng.

Lũy kế chín tháng đầu năm, GELEX Electric ghi nhận doanh thu thuần 26.293 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 2.718 tỷ đồng, giảm 23%.

Diễn biến trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận đặt ra vấn đề về cơ cấu nguồn thu, đóng góp từ hoạt động sản xuất thiết bị điện và ảnh hưởng của các khoản lợi nhuận bất thường trong kỳ so sánh.

Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận giảm do không còn khoản thoái vốn

Với doanh thu 26.293 tỷ đồng sau chín tháng, GELEX Electric đã hoàn thành 96,5% kế hoạch doanh thu cả năm 2026. Đáng chú ý, quy mô doanh thu chín tháng năm nay cũng vượt mức 25.463 tỷ đồng mà doanh nghiệp ghi nhận trong cả năm 2025.

Ở chỉ tiêu lợi nhuận, dù giảm 23% so với cùng kỳ, doanh nghiệp vẫn hoàn thành 100,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 chỉ sau ba quý.

Theo giải trình của GELEX Electric, nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm là mức nền so sánh cao của năm 2025.

Cụ thể, trong chín tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận gần 1.473 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động thoái các khoản đầu tư. Sang cùng kỳ năm 2026, GELEX Electric không phát sinh khoản thu nhập tương ứng.

Nhà máy sản xuất dây cáp điện CADIVI tại miền Bắc. Ảnh: CADIVI.

Việc không còn khoản lợi nhuận thoái vốn lớn tác động đáng kể đến kết quả so sánh giữa hai kỳ, dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh tiếp tục mở rộng.

Ở chiều ngược lại, GELEX Electric cho biết lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực thiết bị điện đạt hơn 2.717 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, cần phân biệt lợi nhuận trước thuế hợp nhất theo báo cáo tài chính với chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi do doanh nghiệp công bố. Chỉ tiêu thứ hai phản ánh cách doanh nghiệp phân tích kết quả kinh doanh, không phải một khoản mục lợi nhuận độc lập được trình bày theo cùng cấu trúc với báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

Sự khác biệt giữa hai chỉ tiêu cho thấy việc đánh giá hiệu quả kinh doanh GELEX Electric cần xem xét đồng thời kết quả hoạt động sản xuất thiết bị điện và các khoản thu nhập từ đầu tư tài chính.

Tăng năng lực sản xuất, mở rộng xuất khẩu thiết bị điện

Theo GELEX Electric, tăng trưởng trong lĩnh vực thiết bị điện được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư phát triển nguồn điện, nâng cấp hệ thống truyền tải và phân phối, xây dựng hạ tầng cũng như mở rộng nhà máy của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các đơn vị thành viên tập trung củng cố năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu, cải thiện quản lý tồn kho và tối ưu chi phí vận hành.

Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn, hướng tới nâng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực thiết bị điện.

Đối với thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI), đơn vị thuộc hệ thống GELEX Electric, đang mở rộng hoạt động xuất khẩu. Theo công bố của doanh nghiệp, sản phẩm dây cáp điện CADIVI đã hiện diện tại hơn 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Canada, Australia và Nhật Bản.

Các sản phẩm máy biến áp THIBIDI, thương hiệu thuộc hệ sinh thái GELEX Electric.

Một đơn vị khác là THIBIDI cũng đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường máy biến áp. Lào, Philippines và Nhật Bản nằm trong nhóm thị trường mục tiêu được doanh nghiệp xác định.

Tuy nhiên, thông tin công bố chưa lượng hóa cụ thể đóng góp của từng thị trường xuất khẩu, từng nhóm sản phẩm hoặc tác động của việc cải tiến công nghệ đến mức tăng 44,2% doanh thu chín tháng.

Đây là những dữ liệu cần được làm rõ để xác định tăng trưởng của GELEX Electric chủ yếu đến từ sản lượng tiêu thụ, biến động giá bán, mở rộng thị trường hay thay đổi cơ cấu sản phẩm.

Về quy mô tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của GELEX Electric đạt khoảng 19.504 tỷ đồng, tăng gần 19,6% so với đầu năm.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông GELEX Electric đã thông qua việc đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Công nghiệp GELEX (GELEX Industries). Định hướng mới hướng tới mở rộng hoạt động từ thiết bị điện sang các lĩnh vực công nghiệp, nguyên vật liệu và công nghệ.

Trong bối cảnh doanh thu tăng nhanh nhưng lợi nhuận hợp nhất chịu ảnh hưởng từ nền so sánh năm trước, khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kiểm soát chi phí và nâng tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong các kỳ báo cáo tiếp theo.