Gelex Electric, PSI, VSA và Cao su Đà Nẵng bị xử phạt về thuế, tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Công nghiệp Gelex (HOSE: GEE) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 17560/QĐ-HAN-KTr5-XPVPHC của Thuế TP. Hà Nội về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.

Quyết định được ban hành sau khi cơ quan thuế kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong một số kỳ tính thuế giai đoạn 2022-2025. Các vi phạm được xác định liên quan đến việc kê khai thuế và thời điểm lập hóa đơn.

Theo quyết định, Công ty CP Điện lực Gelex (Gelex Electric) có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) các kỳ năm 2022, 2024 và 2025; thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2025 và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) giai đoạn 2022-2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp trong các năm 2022 và 2023. Ngoài ra, công ty có hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Với các vi phạm trên, Gelex Electric bị xử phạt gần 96 triệu đồng đối với hành vi kê khai sai và 8 triệu đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Cơ quan thuế đồng thời yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung hơn 479 triệu đồng tiền thuế còn thiếu, gồm khoảng 165 triệu đồng thuế GTGT, 61,7 triệu đồng thuế TNDN và hơn 252 triệu đồng thuế TNCN. Số tiền chậm nộp thuế được xác định là 92,7 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Gelex Electric phải nộp theo quyết định xử phạt là hơn 676,3 triệu đồng.

Ngày 30/10, Thuế TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 17550/QĐ-HAN-KTr5-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI).

Theo quyết định, PSI có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN phải nộp. Với các vi phạm này, doanh nghiệp bị phạt 57,7 triệu đồng.

Đồng thời, PSI phải nộp bổ sung 278,8 triệu đồng tiền thuế, gồm 10,4 triệu đồng thuế GTGT, 161,3 triệu đồng thuế TNDN và 107,1 triệu đồng thuế TNCN. Số tiền chậm nộp thuế được xác định là 70,8 triệu đồng.

Tổng cộng, số tiền phạt, truy thu và chậm nộp mà PSI phải thực hiện theo quyết định là khoảng 407,4 triệu đồng.

Ở một trường hợp khác, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành Quyết định số 7735/QĐ-XPHC ngày 30/10 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA, HNX: VSA).

Theo quyết định, doanh nghiệp có hành vi kê khai sai và sử dụng hóa đơn không có giá trị sử dụng nhưng không dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp. Tuy nhiên, việc kê khai sai và sử dụng hóa đơn không còn giá trị sử dụng để tính vào chi phí được trừ đã dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp trong các năm 2017, 2019, 2020 và 2022.

Riêng đối với năm 2022, VSA bị phạt 98 triệu đồng do hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt thêm 98,35 triệu đồng do sử dụng hóa đơn không có giá trị sử dụng để hạch toán chi phí được trừ, dẫn đến thiếu nghĩa vụ thuế TNDN.

Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là hơn 197,2 triệu đồng.

Đáng chú ý, Thuế TP.HCM yêu cầu VSA truy thu hơn 1,158 tỷ đồng tiền thuế TNDN còn thiếu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nộp hơn 672,1 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, được tính đến hết ngày 23/10/2026. VSA có trách nhiệm tiếp tục tự tính và nộp tiền chậm nộp phát sinh từ sau thời điểm này đến khi hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà VSA phải thực hiện là hơn 2,028 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị giảm số thuế GTGT được khấu trừ hơn 113,1 triệu đồng.

Cũng liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3539/QĐ-DAN ngày 26/10 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC).

Theo quyết định, DRC có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, dẫn đến làm tăng số thuế GTGT được hoàn trong các kỳ tháng 5, 6, 9, 10, 11 và 12/2022; tháng 2, 3, 4 và 7/2023.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp trong các năm 2022 và 2023.

Với các vi phạm này, cơ quan thuế quyết định phạt 1,5 lần số tiền thuế đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp làm tăng số thuế GTGT được hoàn, với số tiền hơn 45 triệu đồng. Đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp dẫn đến thiếu thuế TNDN phải nộp, DRC bị phạt hơn 97,2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nộp bổ sung số thuế TNDN truy thu và thuế GTGT thu hồi hoàn với tổng số tiền hơn 94,9 triệu đồng theo Quyết định số 3523/QĐ-DAN ngày 26/10/2026.

Tổng số tiền thuế truy thu, thuế GTGT thu hồi hoàn và tiền phạt được xác định là hơn 237,3 triệu đồng.

Được biết ngày 20/5/2026, DRC đã nộp đủ số tiền thuế TNDN truy thu và thuế GTGT thu hồi hoàn vào ngân sách nhà nước. Do đó, số tiền phạt còn phải nộp theo quyết định là hơn 142,3 triệu đồng.