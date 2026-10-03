Gelex Electric muốn đổi tên, phát triển công nghệ

Gelex Electric muốn đổi tên khi mở rộng ngành nghề kinh doanh. Ảnh: GEE

CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric, mã GEE), ngày 2/10, công bố nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm các nội dung: Thay đổi tên công ty, sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ công ty, miễn nhiệm một thành viên HĐQT và bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Về việc đổi tên, tờ trình của HĐQT cho biết trong bối cảnh công ty định hướng mở rộng từ lĩnh vực thiết bị điện sang các lĩnh vực công nghiệp, nguyên vật liệu và công nghệ, tên gọi hiện tại chưa phản ánh đầy đủ phạm vi hoạt động và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Do đó, HĐQT đề xuất đổi tên doanh nghiệp từ CTCP Điện lực Gelex thành CTCP Công nghiệp Gelex. Tên tiếng Anh chuyển từ Gelex Electricity Joint Stock Company sang Gelex Industries Joint Stock Company, tên viết tắt là Gelex Industries.

Theo HĐQT, việc sử dụng tên gọi theo hướng khái quát, bao quát hơn nhằm bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển và danh mục đầu tư trong tương lai; đồng thời tạo nền tảng xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu và nâng cao vị thế của công ty trong dài hạn.

Mở rộng sang công nghệ, nghiên cứu phát triển

Đi cùng kế hoạch đổi tên là đề xuất mở rộng đáng kể phạm vi ngành nghề kinh doanh.

Tờ trình cổ đông cho thấy doanh nghiệp muốn bổ sung nhiều hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin như lập trình máy tính; tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính; dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin; xuất bản phần mềm; bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông; sửa chữa, bảo dưỡng máy tính và thiết bị thông tin.

Phạm vi bổ sung còn đi sâu vào nghiên cứu và phát triển công nghệ. Tài liệu đề cập các hoạt động nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm công nghệ số, Internet vạn vật (IoT), cảm biến và các công nghệ liên quan; nghiên cứu sản phẩm, thiết bị, giải pháp và công nghệ ứng dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Gelex Electric cũng muốn bổ sung hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; tư vấn công nghệ và đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ.

Một ngành nghề bổ sung khác là cho thuê tài sản vô hình phi tài chính, bao gồm quyền sử dụng, khai thác các tài sản trí tuệ như bản quyền, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, bí quyết kỹ thuật và quy trình công nghệ.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn định hướng mở rộng sang nguyên vật liệu công nghiệp. Trong phần sửa đổi chi tiết ngành nghề bán buôn chuyên doanh, công ty đề cập đến bán buôn hóa chất công nghiệp như anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, methanol, parafin, dầu thơm và lưu huỳnh; cùng với chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su, sợi dệt, giấy và một số sản phẩm khác.

Gelex Electric tiền thân là Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex thành lập năm 2016, là một trong hai trụ cột của Tập đoàn Gelex. Thông qua các đơn vị thành viên, Gelex Electric sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện từ truyền tải đến phân phối và sử dụng dân dụng với các thương hiệu nổi tiếng như Cadivi, Emic, Thibidi, HEM, CFT, MEE…

Về nhân sự, theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông, ông Đặng Phan Tường không còn đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định. HĐQT do đó đề xuất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Tường kể từ ngày nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua.

Đồng thời, công ty dự kiến bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ. Danh sách ứng viên chưa được công bố.

Ngoài vị trí thành viên HĐQT GEE, ông Đặng Phan Tường còn là thành viên HĐQT Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC, mã TBD), thành viên HĐQT CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (Cadivi) và Chủ tịch CTCP Thiết bị Điện (Thibidi). Đây đều là các thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Gelex.

Ngày 14/9/2026, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP công bố thông tin về việc đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.