GELEX: Doanh thu quý III tăng 42%, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ sụt giảm 60%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, CTCP Tập đoàn GELEX (mã: GEX) ghi nhận doanh thu thuần 13.957 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 40%, lên 11.179 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 52%, lên 2.778 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,6% lên gần 20%%.

Trong cơ cấu doanh thu, thiết bị điện tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất với 9.609 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán và cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp, khách sạn cùng các dịch vụ liên quan tăng 86%, lên 1.149 tỷ đồng. Mảng vật liệu xây dựng mang về 2.681 tỷ đồng, tăng 9%.

Dù doanh thu và lợi nhuận gộp tăng mạnh, kết quả kinh doanh của GELEX chịu ảnh hưởng từ hoạt động tài chính. Trong quý III, doanh thu tài chính giảm 43%, còn 430 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 140%, lên 1.024 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay tăng 82%, lên 589 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 12%, lên 429 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6%, lên 601 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của GELEX còn 1.220 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận khác tăng mạnh lên 95 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế tăng 5%, lên 1.316 tỷ đồng.

Kết quả, GELEX báo lãi sau thuế hợp nhất 882 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ còn 246 tỷ đồng, giảm 60%. Ngược lại, phần lợi nhuận thuộc cổ đông không kiểm soát tăng 299%, lên 636 tỷ đồng.

Sự chênh lệch này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận gộp của GELEX chủ yếu đến từ các mảng thiết bị điện, vật liệu xây dựng và hạ tầng khu công nghiệp, được triển khai thông qua các công ty con mà tập đoàn không sở hữu toàn bộ vốn.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, GELEX nắm giữ 75,96% vốn tại CTCP Điện lực GELEX (GELEX Electric) và 70,21% tại CTCP Hạ tầng GELEX (GEL). Trong khi đó, GEL sở hữu 50,21% vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và bất động sản khu công nghiệp.

Do cơ cấu sở hữu này, lợi nhuận từ các công ty con được hợp nhất toàn bộ vào báo cáo tài chính của GELEX, nhưng sau đó phải phân bổ cho cổ đông công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát theo tỷ lệ lợi ích tương ứng. Vì vậy, tăng trưởng lợi nhuận tại các đơn vị thành viên không đồng nghĩa với mức tăng tương ứng của lợi nhuận thuộc cổ đông GELEX.

Theo giải trình, lợi nhuận gộp hợp nhất tăng 52%, tương ứng tăng khoảng 946 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh thiết bị điện, vật liệu xây dựng và hạ tầng bất động sản. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng khoảng 597 tỷ đồng, cùng với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp gia tăng, đã thu hẹp mức tăng lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, GELEX ghi nhận doanh thu thuần 39.158 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 17%. Tuy nhiên, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 32%, còn 1.032 tỷ đồng.

Đầu tư vào công ty liên kết tăng hơn 500%, dư nợ vay vượt 33.400 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của GELEX ghi nhận 83.379 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 15%, còn 38.144 tỷ đồng, trong khi tài sản dài hạn tăng 57%, lên 45.234 tỷ đồng.

Biến động đáng chú ý nhất nằm ở khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tăng 505% so với đầu năm, lên 17.831 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 14.884 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, CTCP Hạ tầng GELEX đã chuyển nhượng 51% vốn điều lệ tại Công ty TNHH FIH (Vietnam), khiến doanh nghiệp này không còn là công ty con mà chuyển thành công ty liên kết, với giá trị ghi nhận 3.326 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, danh mục đầu tư ghi nhận 8.088 tỷ đồng tại CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise, 1.729 tỷ đồng tại CTCP Bất động sản Citynest và 736 tỷ đồng tại CTCP Bất động sản Landora.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 56%, còn 3.775 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 19%, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản và khu công nghiệp giảm khoảng 3.315 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 40%, lên 3.496 tỷ đồng.

Tài sản cố định tăng 21%, lên 16.511 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 39%, còn 2.855 tỷ đồng. Theo thuyết minh, biến động liên quan đến việc hoàn thành và kết chuyển tài sản tại dự án tổ hợp văn phòng, khách sạn Fairmont ở số 10 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của GELEX tại cuối tháng 9 là 48.335 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Tổng dư nợ vay và thuê tài chính của tập đoàn ở mức 33.426 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, tương đương khoảng 40% tổng tài sản.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng 16%, lên 35.043 tỷ đồng. Vốn góp của chủ sở hữu tăng 45%, lên 13.085 tỷ đồng, sau hoạt động phát hành cổ phiếu tăng vốn trong kỳ.