GELEX đạt doanh thu hơn 39.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026. Trong quý, doanh thu thuần đạt 13.957 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 2.778 tỷ đồng, tăng 51,6%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,6% lên 19,9%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 5,03%.

Lũy kế 9 tháng, GELEX ghi nhận doanh thu thuần 39.158 tỷ đồng, tăng 40,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỷ đồng, tăng 14,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 16,7%. Với kết quả này, Tập đoàn đã hoàn thành 87,6% kế hoạch doanh thu và 108,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Kết quả kinh doanh GELEX 9 tháng 2026 so với kế hoạch cả năm.

Trong hệ thống, GELEX Electric (GEE) và Hạ tầng GELEX (GEL) đều vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm sau 9 tháng. Lợi nhuận cốt lõi của GEE tăng 32%; GEL vượt 52% kế hoạch lợi nhuận, với đóng góp từ các lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị thành viên

Trong lĩnh vực thiết bị điện, nhu cầu thị trường được hỗ trợ bởi hoạt động mở rộng, nâng cấp lưới điện; đầu tư các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm và phát triển nhà máy của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI.

Các doanh nghiệp thiết bị điện trong hệ thống GELEX tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu, tối ưu vận hành và cải tiến sản phẩm. Bên cạnh thị trường nội địa, các doanh nghiệp như CADIVI, THIBIDI cũng chú trọng phát triển thị trường xuất khẩu, mở rộng cơ hội kinh doanh và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ.

Các sáng kiến trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành tại CADIVI.

Đối với bất động sản khu công nghiệp, hoạt động kinh doanh được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài và nhu cầu mở rộng sản xuất. Theo Cục Thống kê, vốn FDI thực hiện trong 9 tháng đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ, cao nhất trong 5 năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,9%.

Trong bối cảnh đó, Viglacera tiếp tục phát triển quỹ đất khu công nghiệp và đầu tư hạ tầng. Doanh nghiệp đã khởi công Khu công nghiệp số 01 – Green One tại Hưng Yên, đồng thời chuẩn bị khởi công các dự án Tây Phổ Yên (Thái Nguyên) và Phù Ninh (Phú Thọ).

Các dự án mới được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ số và năng lượng tái tạo, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư về hạ tầng và tiêu chuẩn môi trường.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, hoạt động đầu tư và xây dựng tiếp tục tạo điều kiện cho thị trường. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng tăng 15,1%, cùng với tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, bất động sản.

Phối cảnh Khu công nghiệp số 01 – Green One của Viglacera tại Hưng Yên.

Từ năm 2025, Viglacera triển khai tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn đầu mối, tăng tính chuyên môn hóa và phối hợp nguồn lực. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh tự động hóa, tiết giảm năng lượng, phát triển các dòng vật liệu xanh, thông minh nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống nhà máy và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tăng cường nguồn lực cho hoạt động đầu tư

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị thành viên, GELEX tiếp tục thực hiện công tác quản trị danh mục đầu tư, phân bổ vốn và huy động nguồn lực phục vụ các kế hoạch phát triển.

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, GELEX hợp tác với Frasers Property nhằm kết hợp nguồn lực và kinh nghiệm trong quy hoạch, phát triển, vận hành khu công nghiệp, hướng tới các giải pháp hạ tầng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của GELEX đạt 83.379 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Các chỉ số đòn bẩy và khả năng thanh toán được duy trì ở mức an toàn.

Mới đây, VIS Rating tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GELEX ở mức A, triển vọng Tích cực. Đánh giá này phản ánh kỳ vọng về khả năng tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện dòng tiền kinh doanh và các chỉ số tài chính của Tập đoàn trong 12–18 tháng tới.

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 ghi nhận đóng góp từ các lĩnh vực hoạt động chính của GELEX, cùng những điều chỉnh trong quản trị và vận hành tại các doanh nghiệp thành viên. Trong thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, quản trị danh mục đầu tư và cân đối nguồn lực tài chính để triển khai các mục tiêu phát triển.