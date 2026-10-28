GELEX báo lãi hợp nhất tăng, công ty mẹ giảm gần 99% lợi nhuận trong quý III

Hai bức tranh trái ngược

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026, GELEX ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.957 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 2.778 tỷ đồng, tăng 51,6%, tăng trưởng chủ yếu đến từ các mảng thiết bị điện, vật liệu xây dựng và hạ tầng khu công nghiệp. Lợi nhuận sau thuế đạt 882,5 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt 39.158 tỷ đồng, tăng hơn 40%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 16,7%.

Nguồn: Giải trình kết quả kinh doanh của GELEX trong quý III/2026.

Với kết quả này, GELEX hoàn thành gần 88% kế hoạch doanh thu và vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026. Động lực tăng trưởng đến từ các lĩnh vực hoạt động chính, đặc biệt là thiết bị điện, vật liệu xây dựng, bất động sản khu công nghiệp và hạ tầng.

Trái ngược với bức tranh hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ cho thấy lợi nhuận suy giảm mạnh.

Trong quý III, doanh thu thuần riêng lẻ đạt 1.914,3 tỷ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 13,3 tỷ đồng, giảm 99,1% so với mức 1.439 tỷ đồng của quý III/2025. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần riêng lẻ đạt 5.639,1 tỷ đồng, tăng khoảng 31,8%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 724,2 tỷ đồng, giảm 67,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ quý III giảm 1.425,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính giảm 1.093,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí tài chính tăng thêm 303,2 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng khi không còn được vốn hóa như cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu tài chính riêng lẻ quý III giảm từ 1.686,2 tỷ đồng xuống 592,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng từ 198 tỷ đồng lên 501,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng từ 79,1 tỷ đồng lên 139,4 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay tăng, dư nợ vượt 33.000 tỷ đồng

Bên cạnh sự phân hóa về lợi nhuận, áp lực tài chính là vấn đề đáng chú ý trong báo cáo hợp nhất của GELEX.

Theo số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của tập đoàn tại ngày 30/9 đạt khoảng 33.426 tỷ đồng, tăng hơn 16%, tương đương 4.685 tỷ đồng so với đầu năm.

Với tổng tài sản 83.379 tỷ đồng, khoản vay và nợ thuê tài chính tương đương khoảng 40% tổng tài sản trong bối cảnh GELEX đang mở rộng danh mục đầu tư và gia tăng nhu cầu vốn cho các dự án dài hạn.

Cân đối kế toán của GELEX quá các quý.

Chi phí tài chính trong 9 tháng đạt khoảng 2.361 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Riêng chi phí lãi vay đạt khoảng 1.552 tỷ đồng, tăng gần 82%. Chi phí lãi vay tăng nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu, cho thấy chi phí sử dụng vốn đang tạo thêm sức ép lên hiệu quả tài chính.

Ở chiều tích cực, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất trong 9 tháng đạt khoảng 3.464 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm 3.789 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp trong việc cân đối vốn.

Ở thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của GELEX ghi nhận 83.379 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Biến động đáng chú ý nhất nằm ở khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tăng gần 6 lần so với đầu năm, lên 17.831 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, GELEX đã chuyển nhượng 51% vốn điều lệ tại Công ty TNHH FIH (Vietnam), khiến doanh nghiệp này không còn là công ty con mà chuyển thành công ty liên kết, với giá trị ghi nhận 3.326 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, danh mục đầu tư ghi nhận các khoản đầu tư lớn, như: 8.088 tỷ đồng tại CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise, 1.729 tỷ đồng tại CTCP Bất động sản Citynest và 736 tỷ đồng tại CTCP Bất động sản Landora.