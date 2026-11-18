Paultan đưa tin, tính từ đầu năm đến nay, Proton đã xuất khẩu hơn 10.000 xe, tăng mạnh so với mức 6.000 xe của cả năm 2025. Hãng cũng ghi nhận sản lượng sản xuất theo tháng cao nhất trong vòng 24 năm qua với 23.006 chiếc xuất xưởng trong tháng 10.

Geely Okavango. (Ảnh: Paultan).

Trong một thông cáo chính thức, Proton - hãng xe quốc gia Malaysia cho biết, thành tích này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu xe sản xuất tại Malaysia ở thị trường nước ngoài, đồng thời củng cố vai trò của hãng như một trung tâm sản xuất xe của tập đoàn Geely.

"Năm 2026 là một năm đánh dấu những thành tựu vượt bậc của Proton trên nhiều phương diện, được thúc đẩy nhờ việc ra mắt thành công các mẫu xe mới, giúp gia tăng nhu cầu tại cả thị trường nội địa lẫn quốc tế.

Kết quả chúng tôi đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng về sản lượng xuất khẩu, trong khi dây chuyền sản xuất vẫn tiếp tục nỗ lực chinh phục những con số lớn hơn qua từng tháng.

Từ các công nhân vận hành dây chuyền và kỹ sư cho đến bộ phận đảm bảo chất lượng, hậu cần cùng các phòng ban hỗ trợ, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa những cột mốc này và chúng tôi sẽ tiếp tục dựa vào nỗ lực của họ để thúc đẩy sự mở rộng của Proton trong tương lai", Phó tổng giám đốc Proton, ông Abdul Rashid Musa chia sẻ.

Tại Việt Nam, Proton không bán ra mẫu xe nào song xe Geely sản xuất tại nhà máy của hãng cũng được nhập khẩu về bán. Đại lý cho biết, hiện tại, Geely Coolray bán tại Việt Nam đều được nhập khẩu từ Malaysia.