Geely Okavango 2026 lắp ráp ở Malaysia, sắp về Việt Nam?

Paultan đưa tin, Geely Okavango 2026 đã chính thức được xác nhận là mẫu xe tiếp theo được Proton sản xuất tại nhà máy Tanjong Malim và chia sẻ nhiều nét tương đồng với mẫu Proton X90 của thương hiệu này.

Geely Okavango đang bán tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Trước đó, nhà máy này của Proton cũng là nơi sản xuất mẫu xe Geely Coolray, xuất khẩu sang Việt Nam. Trong khi đó, Geely Okavango đang bán tại Việt Nam lại được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Với việc nhà máy tại Malaysia được xác nhận lắp ráp Okavango, nhiều khả năng thời gian tới, mẫu xe này cũng sẽ được chuyển từ nhập Trung Quốc sang nhập khẩu Malaysia giống với Coolray.

Một nhân viên kinh doanh ô tô nhận định, nếu xe lắp ráp trong ASEAN, đạt đủ điều kiện về tỷ lệ nội địa hóa nội khối sẽ có cơ hội được hưởng thuế nhập khẩu bằng 0%. Điều này có thể giúp giá bán xe giảm xuống.

Hiện tại, Geely Okavango đang được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản, có giá từ 739 - 799 triệu đồng chưa bao gồm ưu đãi.

Tại Việt Nam, Geely Okavango có kích thước dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.827 x 1.902 x 1.757mm, chiều dài cơ sở đạt 2.804mm. Để so sánh, Geely Okavango dài và rộng hơn Mitsubishi Destinator nhưng thấp hơn và có chiều dài cơ sở ngắn hơn đôi chút.

Okavango sử dụng động cơ 1.5L tăng áp kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, cho công suất tối đa khoảng 172 mã lực. Theo hãng công bố, xe chỉ tốn 6,8 lít/100km đường hỗn hợp.

Về an toàn, xe có các công nghệ ADAS đầy đủ chỉ xuất hiện trên bản Premium cao nhất như hệ thống ga tự động thích ứng thông minh (ICC), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), hệ thống phanh phòng tránh va chạm khẩn cấp (AEB), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), hệ thống hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía sau (CMSR), hệ thống điều khiển đèn pha thông minh (IHBC), hệ thống hỗ trợ nhận diện biển báo (TSR), camera 540 độ…