Thiết kế kế thừa từ mẫu xe Galaxy M9

Geely vừa công bố loạt hình ảnh mới của Galaxy M8, mẫu SUV cỡ lớn 5 chỗ đầu tiên thuộc thương hiệu. Sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ Galaxy M9, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cần không gian nội thất rộng rãi cùng khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu. Hãng dự kiến đưa M8 ra thị trường Trung Quốc trong quý IV/2026.

Ở ngoại thất, Galaxy M8 nổi bật với dải đèn LED kéo dài ngang đầu xe, kết hợp họa tiết ánh sao tạo hiệu ứng nhận diện. Cản trước tích hợp lưới tản nhiệt có khả năng đóng/mở chủ động, trong khi cảm biến LiDAR xuất hiện trên nóc xe.

Geely Galaxy M8. Ảnh: Geely.

Phía sau, mẫu SUV sử dụng cụm đèn hậu nối liền hai bên. Geely cung cấp nhiều lựa chọn cá nhân hóa, gồm logo màu vàng có thể dành riêng cho phiên bản Black Gold và bốn kiểu thiết kế mâm xe kích thước 20 inch hoặc 21 inch.

Galaxy M8 có chiều dài 5.205 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.800 mm và chiều dài cơ sở 3.030 mm. Các thông số này tương đồng với Galaxy M9. Tuy nhiên, thay vì bố trí ba hàng ghế với sáu chỗ ngồi như đàn anh, M8 chỉ có cấu hình 5 chỗ, tập trung mở rộng không gian dành cho hành khách.

Thiết kế ngoại thất của Geely Galaxy M8. Ảnh: Geely.

Khoang lái Galaxy M8 kế thừa cách bố trí trên M9 với bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cỡ lớn đặt nổi trên táp-lô. Hàng ghế sau có không gian rộng, tận dụng lợi thế chiều dài cơ sở hơn 3 m.

Geely dự kiến trang bị cho mẫu xe mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giọng nói quy mô lớn đầu cuối cùng trợ lý ảo AI Agent. Hệ thống này hướng đến khả năng hỗ trợ người dùng trong nhiều tình huống sử dụng, dù hãng chưa công bố đầy đủ các tính năng cụ thể.

Thiết kế khoang lái của Geely Galaxy M8. Ảnh: Geely.

Pin 53,42 kWh, phạm vi chạy điện tối đa 251 km

Điểm đáng chú ý của Galaxy M8 nằm ở hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV). Xe kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với các mô-tơ điện. Động cơ đốt trong đạt công suất tối đa 161 mã lực.

Mẫu SUV sử dụng bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) dung lượng 53,42 kWh do CATL cung cấp. Theo chu trình thử nghiệm CLTC, Galaxy M8 có thể di chuyển thuần điện từ 231-251 km sau mỗi lần sạc. Geely cũng phát triển cả phiên bản dẫn động một cầu và hai cầu.

Geely Galaxy M8 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV). Ảnh: Geely.

Dung lượng pin này lớn hơn hai tùy chọn 18,4 kWh và 41,46 kWh trên Galaxy M9. Đây có thể là lợi thế giúp M8 tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hybrid sạc điện tại Trung Quốc.

Galaxy M8 xuất hiện trong danh mục đăng ký của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) trước khi Geely công bố hình ảnh chính thức. Hiện hãng chưa tiết lộ giá bán của mẫu xe.

Geely Galaxy M8 chưa tiết lộ giá bán chính thức. Ảnh: Geely.

Việc bổ sung M8 cho thấy Geely tiếp tục mở rộng danh mục SUV cỡ lớn thuộc thương hiệu Galaxy. Trong bối cảnh Galaxy M9 ghi nhận doanh số 32.797 chiếc tại Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2026, thấp hơn mức 43.049 chiếc của Leapmotor D19, M8 được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho khách hàng nhờ cấu hình 5 chỗ và bộ pin dung lượng lớn hơn.