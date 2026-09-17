Geely Galaxy Cruiser 700: SUV PHEV 1.129 mã lực, giá từ 773 triệu đồng

Mẫu SUV địa hình Geely Galaxy Cruiser 700 vừa mở bán trước tại Trung Quốc với 6 phiên bản. (Ảnh: Geely)

Geely Galaxy Cruiser 700 đã chính thức mở bán trước tại Trung Quốc với 6 phiên bản, giá bán trước từ 199.800-389.800 Nhân dân tệ (tương đương 772,90 triệu đồng - 1,508 tỷ đồng).

Galaxy Cruiser 700 được phát triển theo hướng SUV địa hình nhưng vẫn tích hợp nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid cắm điện (PHEV), với lựa chọn động cơ 2.0T hoặc 1.5T, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh ba động cơ.

Geely Galaxy Cruiser 700. (Ảnh: Geely)

Đáng chú ý, phiên bản PHEV 2.0T có công suất kết hợp lên tới 1.129 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,95 giây. Động cơ xăng 2.0T cho công suất tối đa 218 mã lực, trong khi động cơ 1.5T đạt 163 mã lực.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.085 x 1.999 x 1.895 mm, một số cấu hình có chiều cao 1.912 hoặc 1.925 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Galaxy Cruiser 700 có góc tiếp cận 30 độ, góc thoát 31 độ và khoảng sáng gầm tối thiểu 233 mm.

SUV địa hình Geely Galaxy Cruiser 700 có công suất 1.129 mã lực. (Ảnh: Geely)

Thiết kế ngoại thất mang phong cách vuông vức, với cản trước tích hợp móc kéo, bậc lên xuống chỉnh điện có thể thu gọn, giá nóc và lốp dự phòng gắn ngoài. Xe có 6 màu ngoại thất. Trên nóc còn có cảm biến lidar phục vụ các hệ thống hỗ trợ lái.

Bên trong, mẫu SUV có cấu hình 5 chỗ, màn hình trung tâm dạng nổi cùng các nút điều khiển vật lý. Xe được trang bị hệ thống tương tác liên kết năm màn hình, nền tảng hỗ trợ lái Super EVA và G-ASD, hỗ trợ các tính năng như NOA trên đường cao tốc và trong đô thị, đỗ xe trong nhiều tình huống và tích hợp lái xe, đỗ xe D2D.

Galaxy Cruiser 700 sử dụng bộ pin lithium sắt photphat CATL dung lượng 47,14 kWh, phạm vi vận hành kết hợp tối đa 1.770 km. Hệ thống khung gầm gồm treo thủy lực chủ động, giảm xóc CCD và hệ thống treo chống va chạm được hỗ trợ bởi AI. Xe cũng có khóa vi sai tiêu chuẩn và hơn 100 tùy chọn phụ kiện lắp đặt từ nhà máy.