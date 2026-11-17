Với thông điệp “Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á”, sự kiện dự kiến thu hút hơn 800 doanh nghiệp đến từ các quốc gia Italy, Trung Quốc, Đức, UAE... tham gia, với khoảng 450 diễn giả, 120 phiên hội thảo và khoảng 30.000 khách tham quan. Đây là lần đầu tiên, Triển lãm và Hội nghị Năng lượng quy mô toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm và hội nghị năng lượng quy mô toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội, mở ra cơ hội kết nối, hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực cho ngành năng lượng Việt Nam.

Không gian trưng bày triển lãm tại Gastech 2026. Ảnh: Ảnh: dmg events

Sự kiện gồm 2 hoạt động chính, bao gồm triển lãm và chuỗi hội thảo, hội nghị chuyên ngành. Trong đó, không gian triển lãm có hơn 800 doanh nghiệp theo các lĩnh vực: Điện - khí đốt - năng lượng tái tạo và giao thông xanh.

Chia sẻ tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, để triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam cần huy động thêm nguồn lực về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân.

"Việt Nam đang có nhu cầu đầu tư lớn vào nguồn điện và hạ tầng, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhu cầu vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện giai đoạn 2026 - 2030 ước tính đạt hơn 136 tỷ USD", Thứ trưởng Trương Thanh Hoài khẳng định.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đánh giá sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu lớn về đầu tư vào nguồn điện, hạ tầng năng lượng và các công nghệ mới, đòi hỏi sự tham gia của nhiều nguồn lực, đặc biệt là vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế.

"Bản thân Vingroup cũng đang tham gia lĩnh vực này thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng. Từ thực tiễn đó, chúng tôi nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế còn rất lớn", ông Quang nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu. Ảnh: TD

Trả lời phỏng vấn bên lề họp báo, ông Geoff Dickinson, Tổng Giám đốc dmg events, cung cấp thêm thông tin rằng trong 800 doanh nghiệp toàn cầu đến triển lãm, có sự tham gia của các tập đoàn hàng đầu thế giới về năng lượng từ Italy, Trung Quốc, Đức, UAE...

Ông Geoff Dickinson nhận định sự kiện đóng vai trò tích cực cho các chính sách kinh tế, đồng thời góp phần tạo lập môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp quốc tế rót vốn đầu tư.

GEEC 2027, do VEC và dmg events đồng tổ chức, đưa chủ đầu tư, nhà cung cấp thiết bị, tổ chức tài chính và nhà thầu tới cùng một nền tảng: trưng bày, hội nghị và các cuộc gặp trực tiếp.

Hội nghị Chiến lược tập trung vào chính sách và đầu tư, xoay quanh ba ưu tiên, gồm cung ứng năng lượng và đầu tư; lưới điện và đơn vị điện lực; nhu cầu năng lượng và điện khí hóa. Các phiên thảo luận đề cập triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, huy động vốn cho nguồn và lưới điện, an ninh năng lượng, hiện đại hóa lưới điện, tích hợp năng lượng tái tạo, cấu trúc dự án và nhu cầu điện của AI, trung tâm dữ liệu, nhằm làm rõ những vướng mắc chính sách và điều kiện triển khai.

Hội nghị Chuyên ngành đi sâu vào kỹ thuật, vận hành và triển khai hệ thống phát điện, lưới điện, LNG, lưu trữ và năng lượng công nghiệp. Các bài trình bày của kỹ sư, nhà nghiên cứu, đơn vị điện lực, nhà phát triển dự án và chuyên gia công nghệ được lựa chọn qua quá trình đánh giá chuyên môn, chia thành 14 nhóm chuyên đề, trong đó có năng lượng hạt nhân và lò phản ứng mô-đun nhỏ, hydrogen, thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon.

Bên cạnh chương trình hội nghị, các phiên thảo luận bàn tròn cấp cao quy tụ nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.

GEEC 2027 được kỳ vọng mở ra cơ hội kết nối nguồn vốn, công nghệ quốc tế, đồng thời giới thiệu các dự án, kinh nghiệm vận hành của Việt Nam tới đối tác toàn cầu.

Song song với triển lãm là chuỗi Hội nghị Chiến lược và Hội nghị Chuyên ngành, cùng các phiên thảo luận bản tròn cấp cao và chương trình kết nổi doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, phát triển các nguồn điện sạch và hiện đại hóa hạ tầng truyền tải, GEEC 2027 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ mà còn hướng tới thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối nguồn vốn và mở rộng hợp tác đầu tư.

Với sự đồng hành của Bộ Công Thương và các tập đoàn năng lượng quốc gia, ông kỳ vọng những trao đổi tại triển lãm và hội nghị sẽ mở ra các khoản đầu tư vào dự án, góp phần củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Song song với hoạt động triển lãm là chuỗi hội nghị chiến lược và hội nghị chuyên ngành, các phiên thảo luận bàn tròn cấp cao cùng chương trình kết nối doanh nghiệp. Đây là dịp để các bên trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.