* Huy động nguồn lực cho nhu cầu đầu tư lớn

Sáng 17/11, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events (thuộc tập đoàn DMGT hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và sự kiện) công bố tổ chức Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027), diễn ra từ ngày 26-28/5/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.

Với thông điệp “Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á”, triển lãm có quy mô dự kiến quy tụ hơn 800 đơn vị trưng bày, 450 diễn giả, 120 phiên hội thảo và khoảng 30.000 khách tham quan, hướng tới tạo nền tảng kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm giải pháp cho những thách thức về an ninh năng lượng.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm và hội nghị năng lượng có quy mô toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội, đồng thời là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa VEC và dmg events nhằm phát triển các triển lãm, hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu. Ảnh: Văn Xuyên/Bnews/TTXVN

Phát biểu tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, năng lượng là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định nhiều định hướng quan trọng, trong đó chú trọng đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, để triển khai các chủ trương này, Việt Nam cần huy động thêm nguồn lực mới về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân. Trong bối cảnh đó, GEEC 2027 chính là nền tảng giải pháp thiết thực nhằm đáp ứng những yêu cầu đặt ra đối với ngành năng lượng.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhu cầu vốn đầu tư cho nguồn điện và lưới điện của Việt Nam giai đoạn 2026-2030 ước tính khoảng 136,3 tỷ USD. Quy mô nguồn lực lớn đặt ra yêu cầu đa dạng hóa các kênh huy động vốn, đồng thời tăng cường hợp tác với nhà đầu tư, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ quốc tế.Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục gia tăng cùng quá trình phát triển kinh tế, chuyển dịch năng lượng và mở rộng sản xuất, việc bảo đảm nguồn cung ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

GEEC 2027 được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp năng lượng trong nước với nhà đầu tư, nhà phát triển dự án và nhà cung cấp công nghệ quốc tế. Thông qua các hoạt động triển lãm, hội nghị chuyên ngành và gặp gỡ trực tiếp, doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, giới thiệu dự án, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các giải pháp công nghệ mới.

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events phát biểu. Ảnh: Văn Xuyên/Bnews/TTXVN

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events cho biết, đơn vị tổ chức mong muốn cùng VEC đưa cộng đồng năng lượng toàn cầu đến Hà Nội, xây dựng quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp quốc tế và các đối tác Việt Nam. Với sự đồng hành của Bộ Công Thương và các tập đoàn năng lượng quốc gia, sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy những thỏa thuận đầu tư vào các dự án, góp phần củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

* Quy tụ doanh nghiệp trong chuỗi giá trị năng lượng

GEEC 2027 gồm hai hoạt động chính là triển lãm và chuỗi hội thảo, hội nghị chuyên ngành. Khu vực triển lãm dự kiến có quy mô 6 sảnh, đáp ứng nhu cầu tham gia của hơn 800 doanh nghiệp đăng ký, tập trung vào các lĩnh vực điện, khí đốt, năng lượng tái tạo và giao thông xanh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam – GEEC 2027 diễn ra từ ngày 26 đến 28/5/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: Văn Xuyên/Bnews/TTXVN

Các phân khu trưng bày bao gồm nguồn điện, lưới điện và hạ tầng tiện ích; LNG, khí đốt, an ninh năng lượng, tài chính và thiết bị triển khai dự án; năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và giải pháp vận hành hệ thống linh hoạt; năng lượng công nghiệp; giao thông xanh, hạ tầng xe điện, điện khí hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa.

Bên cạnh đó, sự kiện có các khu vực chuyên biệt như khu trưng bày quốc gia, không gian đổi mới sáng tạo, Không gian Thế hệ trẻ và Câu lạc bộ Năng lượng Toàn cầu. Việc quy tụ các doanh nghiệp thuộc nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị được kỳ vọng tạo điều kiện để các bên tìm kiếm cơ hội hợp tác, từ phát triển dự án, cung ứng thiết bị đến tài chính và vận hành.

Song song với triển lãm là chuỗi Hội nghị Chiến lược và Hội nghị Chuyên ngành, cùng các phiên thảo luận bàn tròn cấp cao và chương trình kết nối doanh nghiệp.

Trong đó, Hội nghị Chiến lược tập trung vào các ưu tiên về an ninh năng lượng, đầu tư và hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam. Hội nghị Chuyên ngành tạo diễn đàn để kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và lãnh đạo dự án chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận giải pháp trong các lĩnh vực sản xuất điện, hạ tầng lưới điện, LNG, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và công nghệ năng lượng mới.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, phát triển các nguồn điện sạch và hiện đại hóa hạ tầng truyền tải, GEEC 2027 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ mà còn hướng tới thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối nguồn vốn và mở rộng hợp tác đầu tư.

VEC và dmg events kỳ vọng GEEC sẽ trở thành sự kiện thường niên của thị trường năng lượng, góp phần nâng cao năng lực ngành điện, năng lượng tái tạo và thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.