Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài và lãnh đạo các tập đoàn năng lượng quốc gia cùng BTC thực hiện nghi thức công bố Triển lãm & Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027. Ảnh: VEC.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn dmg events vừa công bố tổ chức Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027).

Với thông điệp “Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á”, sự kiện diễn ra từngày 26 - 28/5/2027 tại VEC, đánh dấu lần đầu tiên một triển lãm và hội nghị năng lượng quy mô toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội, qua đó khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Việt Nam trong bức tranh an ninh năng lượng quốc tế.

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO NHU CẦU 136,3 TỶ USD

Sự kiện được công bố trong bối cảnh Việt Nam đứng trước nhu cầu đầu tư lớn vào nguồn điện và hạ tầng. Để triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện 8 điều chỉnh), nhu cầu vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện giai đoạn 2026 - 2030 ước tính đạt 136,3 tỷ USD.

Trước thực tế đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết việc thực hiện các định hướng lớn như đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đòi hỏi phải huy động thêm nguồn lực mới về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân; và GEEC 2027 chính là “nền tảng giải pháp thiết thực cho những yêu cầu này”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại Họp báo công bố GEEC 2027 ngày 17/11/2026. Ảnh: VEC.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tổ chức. Với vai trò là Cơ quan đồng hành của sự kiện, Bộ Công Thương kỳ vọng GEEC 2027 sẽ cung cấp thêm một kênh trao đổi thông tin, chính sách với các đối tác quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước của ngành năng lượng. Đồng thời, tạo ra những không gian kết nối hiệu quả, giúp các bên tìm được đối tác phù hợp, qua đó nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

Nhìn từ bối cảnh vĩ mô toàn cầu, ông Christopher Hudson, Chủ tịch của dmg events, cho rằng thế giới đang bước vào thời kỳ bổ sung nguồn năng lượng (energy addition), cần mọi dạng năng lượng từ khí tự nhiên, LNG đến năng lượng tái tạo để đáp ứng quá trình điện khí hóa. Dân số thế giới dự kiến tăng từ 8 tỷ lên 9,5 tỷ người trong 20 năm tới, kéo theo hàng loạt động lực tăng trưởng nhu cầu như Trái đất nóng lên làm tăng nhu cầu điều hòa và tủ lạnh, đô thị hóa, tuổi thọ cao hơn đòi hỏi xây thêm bệnh viện, công nghiệp hóa tại khu vực châu Á có dân số trẻ, cùng sự gia tăng nhu cầu năng lượng từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhấn mạnh an ninh năng lượng là ổn định kinh tế và gắn liền với an ninh lương thực khi một nửa lượng phân bón thế giới có nguồn gốc từ khí, ông Christopher Hudson đánh giá năm tới là thời điểm rất phù hợp để đưa cộng đồng năng lượng toàn cầu đến Hà Nội, vừa hợp tác với Việt Nam, vừa tìm hiểu cơ hội trên toàn khu vực.

ĐIỂM HẸN TOÀN CẦU VỚI SỰ THAM GIA CỦA HƠN 800 DOANH NGHIỆP

GEEC 2027 là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa VEC và dmg events nhằm phát triển các triển lãm và hội nghị quốc tế tại Việt Nam. Sự kiện được cấu trúc gồm hai hoạt động chính: triển lãm và chuỗi hội thảo, hội nghị chuyên ngành.

Theo thông tin công bố, khu vực triển lãm có quy mô dự kiến 6 sảnh, đáp ứng không gian cho hơn 800 đơn vị trưng bày, cùng 450 diễn giả, 120 phiên hội thảo và khoảng 30.000 khách tham quan.

Các gian hàng được bố trí theo các khu vực điện – khí đốt – năng lượng tái tạo và giao thông xanh, bao gồm bốn phân khu chuyên ngành: nguồn điện, lưới điện và hạ tầng tiện ích; LNG, khí đốt, an ninh năng lượng, tài chính và thiết bị triển khai dự án; năng lượng tái tạo, lưu trữ, giải pháp vận hành hệ thống linh hoạt và năng lượng công nghiệp; giao thông xanh, hạ tầng xe điện, điện khí hóa, AI và số hóa. Bên cạnh đó là khu trưng bày quốc gia, không gian đổi mới sáng tạo, Không gian Thế hệ trẻ và Câu lạc bộ Năng lượng Toàn cầu.

Sơ đồ mặt bằng dự kiến của Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027. Ảnh: VEC.

Sự kiện ghi nhận sự tham gia đồng hành chủ chốt của các tập đoàn năng lượng quốc gia, gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Ông Christopher Hudson cho biết thêm, triển lãm sẽ có các gian hàng quốc gia đến từ Ý, Trung Quốc, Đức, UAE, trong đó có các tập đoàn năng lượng quốc gia, bên cạnh những đơn vị trưng bày lớn trong nước như PVN và EVN; tổng số đơn vị trưng bày vào khoảng 800 và được kỳ vọng có thể vượt con số này.

Diễn ra đồng thời với hoạt động trưng bày là chuỗi Hội nghị Chiến lược, Hội nghị Chuyên ngành, các phiên thảo luận bàn tròn cấp cao và chương trình kết nối doanh nghiệp.

Chia sẻ về quy mô diễn đàn, ông Christopher Hudson cho biết sự kiện dự kiến đón hơn 30.000 người tham dự từ Việt Nam, Đông Nam Á và các khu vực khác, với khoảng 500 diễn giả cùng hơn 1.000 đại biểu. Trong đó, Hội nghị Chiến lược quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà phát triển dự án, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp để trao đổi về ưu tiên an ninh năng lượng, đầu tư và hạ tầng; còn Hội nghị Chuyên ngành là nơi kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và lãnh đạo dự án chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về sản xuất điện, lưới điện, LNG, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và các công nghệ mới.

TẠO GIÁ TRỊ TRONG NƯỚC VÀ THU HÚT VỐN FDI

Không chỉ dừng lại ở trình diễn công nghệ, GEEC 2027 được kỳ vọng tạo ra cú hích thực chất về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hợp tác kinh doanh.

Ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc toàn cầu dmg events phát biểu tại buổi họp báo ngày 17/11/2026. Ảnh: VEC.

Ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc dmg events toàn cầu, nhận định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang mở ra cơ hội cho toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng, từ phát triển nguồn cung mới, hiện đại hóa hạ tầng đến nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Thông qua việc đồng hành cùng Tập đoàn Vingroup và VEC với sự ủng hộ của Bộ Công Thương, sự kiện sẽ tạo cơ hội để các bên gặp gỡ trực tiếp, trao đổi về nhu cầu đầu tư và công nghệ nhằm phát triển các dự án năng lượng tại Việt Nam.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết bản thân Vingroup cũng đang tham gia lĩnh vực này thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng.

Từ thực tiễn đó, Vingroup nhận thấy dư địa hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế còn rất lớn. Thông qua GEEC 2027, sự kiện mở đầu cho chuỗi triển lãm, hội nghị quốc tế tại VEC trong năm 2027, doanh nghiệp trong nước có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và đối tác phù hợp, còn nhà đầu tư quốc tế có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại buổi họp báo ngày 17/11/2026. Ảnh: VEC.

“VEC được xây dựng với sứ mệnh góp phần đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới tới Việt Nam, qua đó giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các mạng lưới hợp tác và chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Quang khẳng định; đồng thời cho biết định hướng này cũng song hành với kỳ vọng của Bộ Công Thương trong việc tạo không gian kết nối hiệu quả để nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

Khẳng định cam kết tạo tác động thực tiễn, ông Christopher Hudson nhấn mạnh bất kỳ triển lãm toàn cầu nào đến Việt Nam đều phải mang lại giá trị trong nước và tác động kinh tế. GEEC 2027 không chỉ tạo môi trường xúc tiến kinh doanh mà còn là nơi Việt Nam giới thiệu mình với thế giới, cho thấy một thị trường rộng cửa hợp tác, có nguồn điện, năng lượng và nguồn lực để thu hút thêm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng như kết nối với doanh nghiệp quốc tế.

“Phát triển kinh tế cần năng lượng, và chúng tôi là nền tảng góp phần mang lại nguồn năng lượng đó. Phía trước là cơ hội dành cho Việt Nam”, ông chia sẻ.