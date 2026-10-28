GECF thông qua Tuyên bố Moscow, thúc đẩy hợp tác ổn định thị trường khí đốt toàn cầu

Phát biểu tại phiên toàn thể hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các thành viên GECF hiện nắm giữ 70% lượng khí đốt tự nhiên toàn cầu và chiếm khoảng 40% lượng xuất khẩu thế giới.

Theo Tổng thống Putin, nhu cầu khí đốt tự nhiên trên thế giới tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Năm 2025, tiêu thụ khí đốt toàn cầu tăng 1,2%, đạt khoảng 4.200 tỷ m3. Dự báo đến giữa thế kỷ XXI, nhu cầu có thể tăng lên 5.500 tỷ m3 mỗi năm, trong khi thương mại khí đốt quốc tế dự kiến tăng khoảng 1,5 lần, lên 1.700 tỷ m3.

Ông Putin cho rằng ngành công nghiệp khí đốt đang đối mặt nhiều thách thức do căng thẳng tại Trung Đông, gián đoạn các tuyến vận chuyển và những hạn chế đối với việc tiếp cận thiết bị, công nghệ chuyên dụng. Tình trạng này làm gia tăng biến động giá cả, khiến nhiều kế hoạch đầu tư bị đình hoãn hoặc hủy bỏ, qua đó làm tăng nguy cơ mất cân đối thị trường kéo dài.

Trước tình hình trên, Tổng thống Putin đề xuất 3 hướng hợp tác ưu tiên gồm ổn định nguồn cung, thúc đẩy đầu tư dài hạn và tăng cường hợp tác công nghệ. Nga cũng kêu gọi tối ưu hóa các tuyến vận chuyển, phối hợp ứng phó khủng hoảng, bảo vệ hạ tầng năng lượng và thúc đẩy các hợp đồng dài hạn.

Về công nghệ, Nga đẩy mạnh phát triển công nghệ khí thiên nhiên hóa lỏng tại Bắc Cực, ứng dụng các giải pháp số trong thăm dò, khai thác và xem xét khả năng hợp tác với Mỹ trong các dự án khí đốt tại khu vực này.

Tại hội nghị, Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nguồn cung ổn định, bảo đảm khả năng tiếp cận năng lượng của các nước đang phát triển và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua Tuyên bố Moscow, trong đó nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của khí đốt tự nhiên đối với việc bảo đảm nguồn năng lượng có khả năng tiếp cận với chi phí hợp lý, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn.