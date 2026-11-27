Tại lễ trao giải Global Excellence Conclave (GEC) diễn ra mới đây ở Bangkok, Thái Lan, khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam cùng nhiều cá nhân được vinh danh. Các giải thưởng ghi nhận đóng góp trong lĩnh vực kinh doanh, giáo dục và phát triển cộng đồng. Sau kỳ tổ chức tại Bangkok, chương trình dự kiến tiếp tục diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2027.

Global Excellence Conclave là chương trình quốc tế kết hợp hội nghị, trao giải thưởng và kết nối chuyên môn, được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia. Kỳ Bangkok 2026 diễn ra tại khách sạn Amari, với ba nhóm giải thưởng chính: Global Education Awards, Global Business Awards và Global Young Icon Awards.

Trong đó, Global Education Awards dành cho các nhà giáo dục, cơ sở đào tạo và cá nhân có đóng góp cho lĩnh vực giáo dục; Global Business Awards ghi nhận thành tựu của doanh nghiệp và năng lực lãnh đạo; còn Global Young Icon Awards hướng đến những gương mặt trẻ có dấu ấn trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hoạt động xã hội.

Các hạng mục được xây dựng theo từng lĩnh vực với tiêu chí đánh giá riêng. Hồ sơ đề cử tập trung làm rõ vai trò của cá nhân hoặc tổ chức, những sáng kiến đã triển khai và kết quả đạt được. Theo quy trình công bố, hồ sơ trải qua các bước sàng lọc, lập danh sách rút gọn và đánh giá cuối cùng của hội đồng giám khảo.

Tại kỳ Bangkok năm nay, nhiều đại diện Việt Nam được xướng tên ở các hạng mục khác nhau. Trong lĩnh vực kinh doanh, TS. Phạm Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Kỹ thuật số City Land, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA), nhận Giải thưởng Lãnh đạo doanh nghiệp của năm.

Cùng được trao giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp của năm có TS. Phạm Hồng Kỳ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Golf Rào Nan Phong Nha; và TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Trường Trung cấp Miền Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Tổng hợp số 1.

Ở lĩnh vực giáo dục, TS. Hoàng Bảo Ngọc, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Viện Đại học Hanoi Open E-Learning (HOE), được trao Giải thưởng Tác động giáo dục toàn cầu. Hạng mục này ghi nhận những đóng góp đối với giáo dục, trong đó có việc mở rộng cơ hội tiếp cận và nâng cao chất lượng học tập.

Trong khi đó, TS. Vũ Hương Giang nhận Giải thưởng Tác động xã hội và Lãnh đạo cộng đồng, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng.

Các cá nhân được vinh danh tại Bangkok hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bất động sản, golf, tư vấn đến giáo dục và công tác xã hội. Sự đa dạng này cho thấy phạm vi ghi nhận của GEC không chỉ giới hạn trong hoạt động kinh doanh mà còn mở rộng sang những lĩnh vực có tác động đến đời sống và cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động trao giải, GEC còn tổ chức các phiên thảo luận và kết nối giữa đại diện doanh nghiệp, chuyên gia, nhà giáo dục đến từ nhiều quốc gia. Đây là dịp để các tổ chức giới thiệu mô hình hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, đồng thời tìm hiểu cơ hội hợp tác với đối tác quốc tế.

GEC từng được tổ chức tại nhiều thành phố, trong đó có Dubai và Bangkok. Sau kỳ Bangkok 2026, chương trình dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2027. Việc tổ chức tại Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong nước tiếp xúc với đối tác quốc tế, giới thiệu sản phẩm, mô hình hoạt động và tìm kiếm hướng hợp tác.

Đối với doanh nghiệp, các cuộc gặp gỡ có thể mở ra trao đổi về phát triển thị trường, kinh nghiệm quản trị và kết nối đầu tư. Trong lĩnh vực giáo dục, những chủ đề như đào tạo linh hoạt, ứng dụng công nghệ và gắn kết chương trình học với nhu cầu nhân lực cũng có thể trở thành nội dung hợp tác.

Nếu diễn ra theo kế hoạch, kỳ GEC tại Hà Nội sẽ tiếp nối hoạt động kết nối từ Bangkok, đưa các cuộc trao đổi quốc tế đến gần hơn với doanh nghiệp và tổ chức trong nước.