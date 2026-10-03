GDP Việt Nam quý III/2026 ước tăng 9,95%

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 diễn ra vào sáng 3/10, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (NSO), Bộ Tài chính cho biết: GDP Việt Nam quý III ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, GDP ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bà, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Việt Nam tiếp tục đạt được kết quả tích cực, quan trọng trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Trong quý III/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa/Moit

Cụ thể, trong quý III/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với mức tăng 15,3%.

Tính chung chín tháng năm 2026, IIP ước tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,3% ,...

Về FDI, tính đến hết ngày 30/9, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Singapore tiếp tục là dẫn đầu về số lượng dự án đăng ký mới, với 9,26 tỷ USD, chiếm 31,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc với 5,7 tỷ USD; Luxembourg với 4,99 tỷ USD; Hồng Kông (Trung Quốc) với 3,01 tỷ USD;...

Trong khi đó, vốn FDI thực hiện trong 9 tháng của năm 2026 đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

Theo bà Hương, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là ngành dẫn đầu về thu hút FDI với 17,4 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn FDI thực hiện; tiếp đến là các ngành kinh doanh bất động sản với 1,59 tỷ USD, chiếm 7,5%;...

Về xuất nhập khẩu, tính chung 9 tháng qua, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%. Cán cân thương mại hàng hóa chín tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Về du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chín tháng năm 2026 đạt 17,7 triệu lượt người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

“Kết quả trên là nhờ tình hình an ninh, an toàn, trật tự xã hội được đảm bảo; chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí du lịch hợp lý”, bà Hương nhấn mạnh.

Cũng theo Cục trưởng NSO, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với quý III/2026 ước tăng 3,3% so với quý trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung chín tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: VV

Bà Nguyễn Thị Hương nhận định, trong 9 tháng năm 2026 kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 9,01% là mức tăng trưởng rất cao trong nhiều năm qua, tạo nền tảng quan trọng để đạt mức cao nhất có thể theo mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, trong ba tháng cuối năm, kinh tế - xã hội Việt Nam đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhất là kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động lớn từ bên ngoài.

Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn, cần sự chung sức, đồng lòng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của Chính phủ, doanh nghiệp, Nhân dân cả nước và sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

“Các ngành, các cấp, địa phương tăng cường cập nhật, dự báo tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân”, bà Hương nói.