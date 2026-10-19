GDP Trung Quốc quý III tăng 4,5%, bất động sản tiếp tục khó khăn

Cảng container Zhangjiagang, Trung Quốc. Ảnh: Pierre Marshall/Wikimedia Commons (CC BY 4.0).

Sản xuất và xuất khẩu tiếp tục nâng đỡ tăng trưởng

Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 19/10, GDP quý III tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 4,3% của quý II và vượt dự báo tăng 4,4% trong khảo sát của Reuters. So với quý trước, GDP tăng 1,2%, cũng cao hơn mức dự báo 1,1%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP Trung Quốc đạt 107.107,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Kết quả này đưa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng cả năm 4,5–5% mà Bắc Kinh đề ra, đồng thời phần nào giảm áp lực phải triển khai các biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn.

Động lực nổi bật của kinh tế Trung Quốc tiếp tục đến từ sản xuất công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất công nghệ cao. Theo NBS, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tăng 5,3% trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Riêng lĩnh vực chế tạo thiết bị tăng 10,2%, trong khi sản xuất công nghệ cao tăng tới 14,3%, vượt xa mức tăng chung của ngành công nghiệp.

Một số sản phẩm công nghệ ghi nhận mức tăng sản lượng đáng kể, như thiết bị in 3D tăng 62,5%, pin lithium-ion tăng 39,5% và robot công nghiệp tăng 29,1%. Trong tháng 9, sản xuất công nghiệp tăng 5,5% so với cùng kỳ, cao hơn mức 5,2% của tháng trước.

Ngoại thương cũng tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng đạt 39.939,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng 16,4%, nhập khẩu tăng 22,3%. Riêng tháng 9, xuất khẩu tăng 29,6%, phản ánh sức bật mạnh của hoạt động ngoại thương.

Giới phân tích nhận định xuất khẩu mạnh đã giúp kinh tế Trung Quốc bù đắp phần nào sự thận trọng trong chi tiêu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu bên ngoài cũng khiến tăng trưởng dễ chịu tác động từ các rào cản thương mại và biến động của thị trường quốc tế.

Tăng trưởng GDP Trung Quốc qua ba quý đầu năm 2026. Nguồn số liệu: NBS.

Bất động sản và sức cầu nội địa vẫn yếu

Trái ngược với sản xuất và xuất khẩu, hoạt động đầu tư tiếp tục suy giảm. Theo NBS, tổng vốn đầu tư tài sản cố định (không bao gồm các hộ gia đình nông thôn) giảm 7,2% trong 9 tháng đầu năm. Đầu tư tư nhân giảm 10,4%, đầu tư cơ sở hạ tầng giảm 4,2% và đầu tư vào lĩnh vực chế tạo giảm 2,1%.

Đáng chú ý, đầu tư phát triển bất động sản giảm tới 20,6%, sâu hơn mức giảm 19,9% ghi nhận trong 8 tháng. Diện tích nhà thương mại mới bán ra giảm 13,2%, trong khi doanh thu bán nhà giảm 13,9%, cho thấy thị trường bất động sản vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn kéo dài.

Trong khi đó, tiêu dùng có dấu hiệu cải thiện nhưng tốc độ vẫn khiêm tốn. Doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng tháng 9 tăng 1,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức 0,4% của tháng 8 và dự báo 0,6% trong khảo sát Reuters. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, chỉ tiêu này cũng chỉ tăng 1,1%.

Trong tháng 9/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. CPI cơ bản tăng 1,0% trong tháng 9 và tăng 1,1% trong 9 tháng so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Raymond Yeung, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc của ANZ, nhu cầu nội địa yếu, áp lực lạm phát yếu dai dẳng và sự suy thoái của thị trường bất động sản tiếp tục hạn chế hoạt động kinh tế. ANZ duy trì dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2026 ở mức 4,6%, nhưng nhận định rủi ro vẫn nghiêng về khả năng tăng trưởng thấp hơn dự báo.

Những yếu tố trên đặt Bắc Kinh trước bài toán vừa duy trì tốc độ tăng trưởng, vừa củng cố các động lực từ thị trường trong nước. Từ cuối tháng 9, Trung Quốc đã triển khai một số biện pháp hỗ trợ có trọng tâm, bao gồm giảm lãi suất đối với một số lĩnh vực và trợ cấp vay mua nhà. Đầu tháng này, Chính phủ cũng phân bổ 550 tỷ nhân dân tệ (tương đương 82 tỷ USD) từ hạn mức vay nợ công chưa sử dụng nhằm giảm áp lực tài chính cho chính quyền địa phương và hỗ trợ chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, bà Ho Woei Chen, chuyên gia kinh tế của UOB, cho rằng khả năng triển khai các biện pháp nới lỏng trên diện rộng hiện chưa lớn, bởi tăng trưởng vẫn nằm trong vùng mục tiêu. Theo khảo sát Reuters, kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng 4,5% trong năm 2026 trước khi chậm lại còn 4,4% vào năm 2027. Trước đó theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) công bố ngày 13/10, IMF dự báo tăng trưởng của Trung Quốc ở mức 4,5% năm 2026 và 4,0% năm 2027.