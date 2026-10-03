GDP quý III ước tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết: Mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của nước ta tiếp tục đạt được kết quả tích cực, quan trọng trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III-2026 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,50%, đóng góp 51,57%; khu vực dịch vụ tăng 9,54%, đóng góp 43,29%.

Quang cảnh cuộc họp.

Với kết quả này, GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%.

Về cơ cấu nền kinh tế, trong chín tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,35%; khu vực dịch vụ chiếm 42,97%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,03%.

Bức tranh tình hình kinh tế 9 tháng năm 2026. Ảnh: Cục Thống kê

Trong 9 tháng, các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)…có những điều chỉnh khác nhau về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026. Đối với khu vực Đông Nam Á, các tổ chức quốc tế đưa ra những đánh giá khác nhau về tăng trưởng kinh tế năm 2026 của từng nền kinh tế, trong đó Việt Nam được dự báo có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Theo đó, tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam được dự báo trong khoảng 7,5-8,2%; Indonesia 5-5,2%; Malaysia 4,7-4,9%; Philippines 3,3-4,1%; Singapore 4,8-5,0% và Thái Lan 1,9-2,4%.