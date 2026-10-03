GDP quý III tăng 9,95%, tiến gần mục tiêu hai con số

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, GDP tăng 9,95%, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm. Khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%, còn khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35%.

Theo cơ quan thống kê, công nghiệp duy trì mức tăng khá nhờ các động lực tăng trưởng được mở rộng, một số dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa đến sản xuất và xây dựng.

Kinh tế quý III tăng trưởng 9,95% so với cùng kỳ, mức cao nhất từ đầu năm. Ảnh minh hoạ

Ở khu vực dịch vụ, một số ngành ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Vận tải, kho bãi tăng 11,03%; bán buôn và bán lẻ tăng 9,85%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,83%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng tăng 4,02%. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,72%, lâm nghiệp tăng 3,99% và thủy sản tăng 4,99%. Năng suất, sản lượng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi và thủy sản tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Trong thời gian qua, đầu tư tiếp tục là một động lực của nền kinh tế. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt khoảng 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Khu vực ngoài Nhà nước chiếm 53% tổng vốn.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 661.800 tỷ đồng, tăng 19%, tương đương 59,9% kế hoạch năm - cao hơn cùng kỳ năm trước. Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng. Tổng vốn đăng ký, gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%.

CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

Sau 9 tháng có hơn 223.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 3,2%; khoảng 172.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, giảm 1,7%. Khảo sát cho thấy 39,2% doanh nghiệp chế biến, chế tạo dự báo tình hình kinh doanh quý IV tốt hơn quý III.