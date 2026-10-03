GDP quý III tăng 9,95%, 12 địa phương tăng trưởng hai chữ số

Công nghiệp là 1 trong số 2 động lực chính. Ảnh minh họa

Tại cuộc họp báo sáng 3/10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, GDP quý III ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%.

Theo Cục Thống kê, kết quả tăng trưởng quý III đang tạo nền tảng quan trọng cho cả năm. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn trong 3 tháng cuối năm.

Công nghiệp, dịch vụ là 2 động lực chính

Trong 9 tháng, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,21% và dịch vụ tăng 8,69% so với cùng kỳ. Đây là hai khu vực đóng góp nhiều nhất vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế, lần lượt ở mức 45% và 49,6%.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng khoảng 11,02% so với cùng kỳ. Theo Cục Thống kê, ngành này duy trì mức tăng trưởng khá nhờ các động lực tăng trưởng được mở rộng, một số dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh.

Trong khi đó, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và các dịch vụ phục vụ đời sống tiếp tục tăng trưởng tích cực. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch trong nước duy trì ở mức cao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có giá trị tăng thêm tăng khoảng 4,02%. Năng suất, sản lượng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi và thủy sản tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Đầu tư tiếp tục là một động lực của nền kinh tế. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt khoảng 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Khu vực ngoài Nhà nước chiếm 53% tổng vốn.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 661.800 tỷ đồng, tăng 19%, tương đương 59,9% kế hoạch năm và cao hơn cùng kỳ năm trước.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng. Tổng vốn đăng ký, gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%. Vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%, cao nhất trong các kỳ 9 tháng của 5 năm qua. Công nghiệp chế biến, chế tạo nhận hơn 82% vốn thực hiện.

Ngoại thương tăng mạnh nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng vượt 888 tỷ USD, tăng 30,4%.

Trong đó, xuất khẩu đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%; nhập khẩu đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7%.

Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 16,87 tỷ USD. Riêng tháng 9, cán cân thương mại trở lại xuất siêu 1,27 tỷ USD.

Trong khu vực doanh nghiệp, hơn 223.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động trong 9 tháng, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, gần 89.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 33.500 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất giải thể. Số doanh nghiệp hoàn tất giải thể tăng 118,8%.

Nguồn: Cục Thống kê

12 địa phương tăng trưởng GRDP trên 10%

Quảng Ninh dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng với mức 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh 12,36%, Hải Phòng 12,08% và Bắc Ninh 11,81%.

Các địa phương Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên và Khánh Hòa cùng tăng trên 11%. Bốn địa phương còn lại trong nhóm tăng trưởng hai chữ số gồm Đà Nẵng, Tây Ninh, Phú Thọ và Đồng Nai.

Theo Cục Thống kê, tăng trưởng cao tập trung ở các địa phương có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn. Đầu tư, xuất khẩu và dịch vụ cũng góp phần thúc đẩy kinh tế tại các địa phương này, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Hai đầu tàu kinh tế Hà Nội và TP HCM chưa nằm trong nhóm tăng trưởng hai chữ số. GRDP 9 tháng của TP HCM tăng 9,06%, còn Hà Nội tăng 8,85%.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp hơn, gồm: Sơn La 5,59%, Vĩnh Long 7,32%, Cà Mau 7,37% và Đồng Tháp 7,44%.

Theo cơ quan thống kê, sản xuất điện sụt giảm và tăng trưởng ngành nông nghiệp - vốn chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu kinh tế - là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của nhóm này.

Tốc độ tăng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 của các địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số (%)

Thách thức trong 3 tháng cuối năm

CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, kết quả tăng trưởng quý III là mức "rất cao trong nhiều năm", tạo nền tảng quan trọng cho cả năm. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn trong ba tháng cuối năm.

Nền kinh tế có độ mở cao, chịu tác động từ biến động thương mại, nguồn cung năng lượng và chi phí vận tải quốc tế. Cục Thống kê lưu ý cần theo dõi sát xung đột tại Trung Đông, biến động giá dầu, chi phí vận tải và tỷ giá để kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng, lạm phát.

Những tháng cuối năm, cơ quan thống kê đề nghị tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng tốc thực hiện vốn đầu tư công, tháo gỡ để hỗ trợ sản xuất, doanh nghiệp trong nước nâng khả năng xuất khẩu và kích cầu tiêu dùng.

* Trước đó, tại phiên họp Chính phủ ngày 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng phát huy vai trò tương xứng với tiềm năng, quy mô, nguồn lực và cơ chế đặc thù.

Từng ngành, địa phương cần xác định động lực tăng trưởng trong ba tháng cuối năm, có giải pháp triển khai ngay để thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc.

Các địa phương cần cam kết về kết quả, tiến độ và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng cả nước.