GDP quý III/2026 được dự báo tăng gần 9%. Ảnh minh họa AI

Theo bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI Research), GDP Việt Nam quý III/2026 có thể tăng 8,7–9,3% so với cùng kỳ.

Dự báo này được đưa ra trên cơ sở các chỉ số kinh tế vĩ mô trong tháng 7 và tháng 8 tiếp tục cải thiện. Tính chung tám tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9% so với cùng kỳ. Riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 12,5%, tiếp tục giữ vai trò động lực chính của khu vực sản xuất.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng duy trì tốc độ tăng cao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tám tháng đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% và là mức cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng 22,4%, nhập khẩu tăng 35,3%.

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi tổng vốn đăng ký đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4%. Vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% và là mức cao nhất trong tám tháng của năm năm gần đây.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%; lượng khách quốc tế đạt 15,9 triệu lượt, tăng 14,4%.

Những kết quả trên tạo nền tảng cho tăng trưởng quý III. Tuy nhiên, áp lực kiểm soát lạm phát, biến động giá nhiên liệu và sức mua thực tế chưa phục hồi tương xứng vẫn là những yếu tố cần được theo dõi trong các tháng cuối năm.